Defenderá Citlalli Hernández equidad de género en Morena

Juan Carlos Machorro

De ganar la secretaría general de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en las próximas elecciones internas, la senadora Citlalli Hernández consolidará el vínculo del partido con las mujeres.

“Las mujeres somos esenciales en el partido y buscaré fortalecer la convicción social y política que abanderan muchas mujeres”, señaló en entrevista la candidata. Indicó que al fortalecer la convicción social y política de este grupo de la población, buscará sumar a más feministas, activistas, académicas, amas de casa, estudiantes y profesionistas a la agrupación política.

Juan Carlos Machorro (JCM): Un tema complejo es la equidad de género en los partidos, ¿qué opina?

Citlalli Hernández (CH): La lucha de las mujeres es constante y existen reglas claras sobre los espacios que le corresponden a las compañeras, y el Instituto Electoral publicó una convocatoria de equidad, esto es un gran avances.

Reitero el llamado a quienes aspiran a dirigir morena a que dejemos fuera las descalificaciones y abramos paso a las ideas. Les convoco a dejar de invertir recursos económicos para dar a conocer su rostro y mejor destinarlos para promover los logros de la 4T. pic.twitter.com/bu2erYwAmK — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) September 22, 2020

JCM: Sin embargo, existen candidatos hombres, como Antonio Antolini, que no respetan que la candidatura a la secretaría general de Morena es para una mujer, ¿qué piensa de esto?

CH: Un principio básico es respetar la equidad de género, tanto para mujeres como para los hombres. Es lamentable que el discurso de equidad y paridad de género no se respete. Hemos luchado mucho por la equidad y es un triunfo que Morena debe defender.

JCM: Morena son muchas voces, muchos candidatos, ¿es fácil dirigir un partido así?

CH: En Morena somos un mismo proyecto con diferentes ideas. Es esencial que fortalezcamos a los comités estatales, consolidar las bases, y lleguemos con fuerza al 2021, pues no podemos desperdiciar el empuje del partido. Necesitamos a los mejores candidatos.

JCM: El candidato a la presidencia del partido, Porfirio Muñoz Ledo, y usted, comentan que notan debilidades en los comités estatales de Morena, ¿cuáles son las áreas de oportunidad?

CH: Morena al largo plazo debe ser un partido que genere cuadros propios. Es un gran pendiente de Morena. Tenemos que fortalecer la vida institucional y construir desde el movimiento social, por ello, es prioritario el recobrar la vida orgánica de los comités estatales. Intentaremos consolidar Comité Colegiado para unificar fuerzas y comenzar la unificación de las fuerzas ciudadanas.

JCM: Morena muestra ciertas debilidades para establecer diálogos y reconciliación.

CH: La reconciliación que fomentaremos no es cupular, no es repartirnos el pastel. No estamos aquí por poder o cargos. Estamos convencidos de crear un nuevo partido y México. Nuestra idea es concretar una agrupación incluyente y con diálogo interno.

JCM: ¿En dónde cataloga que se encuentra Morena en Querétaro?

CH: Es una realidad que Morena en el estado de Querétaro se construyó por militancia que presenta diversos conflictos internos, trabajaremos en su reconciliación, y desde la dirigencia del partido buscaremos crecer y unificarnos en la entidad”.