Ricardo Anaya regresa a la vida pública nacional

Redacción

El ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, dio a conocer que regresará a la vida pública nacional “para construir un mejor futuro para México”.

En un video difundido en sus diferentes redes sociales, calificó como desastroso al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia económica, seguridad, combate a la corrupción, manejo de la pandemia de COVID-19 y política energética.

Anaya mantuvo que no basta con criticar al gobierno, “más que oponer, el reto es proponer. No basta con alzar la voz y cuestionar al Presidente. Tenemos que demostrar que nosotros lo podemos hacer mejor”.

Me alejé de la política porque creí que era correcto darle espacio a quien ganó la elección. Pero la misma razón que me llevó a alejarme ahora me trae de regreso”, comentó Anaya, quien el proceso electoral de 2018 contendió como abanderado de una coalición integrada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.