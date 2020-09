Pide Romero Hicks a AMLO generar confianza para salir de la crisis

Salida de los gobernadores de la CONAGO es un signo de desconfianza en la actual administración

Juan Hernández

El coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador generar confianza y certidumbre en su gobierno, a fin de repuntar la peor crisis económica de un siglo, la más devastadora inseguridad y hacer frente a la pandemia del Covid-19 que ha cobrado más de 70 mil muertes.

Romero Hicks advirtió que muchos hablan de poner en marcha acciones que nos regresen a los niveles de diciembre de 2019; sin embargo, no se puede olvidar que entonces el país ya estaba sumido en la recesión, en el mayor número de delitos, la escasez de medicamentos y la falta de inversión productiva oficial y privada.

Es la confianza y la certidumbre en las acciones gubernamentales, el trabajo solidario de todos los sectores, la suma de voluntades y el fin de polarizaciones y enfrentamientos lo que permitirá a México superar cualquier crisis”, subrayó.

El líder parlamentario sostuvo que ésta es la gran tarea que deberá emprender el presidente López Obrador; de lo contrario, muy difícilmente se podrán resolver los retos de 2021 en materia de salud, economía, seguridad pública, educación, corrupción e impunidad, entre otros.

Es impostergable entender que por encima de todo está recuperar la confianza, que nos ayudará a remontar las peores dificultades y salir de las crisis de salud, economía y seguridad pública. ¡México debe curarse del virus del odio y de la soberbia con los que quieren dividirnos! pic.twitter.com/S9c8v82ud6 — Juan C. Romero Hicks (@JCRomeroHicks) September 13, 2020

Con la confianza en el gobierno, los ciudadanos volverán a creer en sus autoridades, y se dará certidumbre a las inversiones para así poder recuperar el empleo, el consumo y alcanzar las metas de recaudación y crecimiento que se tienen previstas en el paquete económico del próximo año”, precisó.

Recordó que el Presidente ofreció no mentir, no robar y no traicionar, pero al transcurrir su mandato ha mentido al inventar sus datos falsos, roba los sueños de los mexicanos y traiciona la confianza de muchos mexicanos que votaron por él.

Romero Hicks apuntó que no es con encono y acusaciones contra productores y sociedad en general como se va a resolver el conflicto del agua en Chihuahua. “La carencia del líquido para el campo es mortal para el cultivo de productos en los que México es líder”, dijo.

Indicó que es urgente atender la pandemia, inyectar los recursos necesarios para detonar la economía, pero insistió en que, sin la confianza en el gobierno y sus acciones, difícilmente saldremos adelante este año que viene.

La soberbia para descalificar la opinión de expertos y exsecretarios de salud sobre el tema sólo genera desconfianza y confirma la cerrazón ante la sociedad”, aseveró.

El diputado panista consideró que la salida de los gobernadores de la Conago es también un signo de desconfianza en la actual administración, pues la cerrazón al diálogo y a la revisión del pacto federal truncan cualquier esfuerzo, y lo mismo sucede con la protesta de las mujeres vulneradas en su integridad, que tienen cerradas las oficinas de la CNDH .