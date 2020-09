Contienda reñida: 71 candidatos van por la dirigencia de Morena

Una encuesta será el método de selección para los candidatos que participarán en el proceso para renovar la dirigencia de Morena

Redacción

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad 71 candidaturas para la renovación de la dirigencia del partido Morena, 36 para la Secretaría General y 35 para la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de dicho instituto político.

En la renovación de la dirigencia de Morena -cuyas solicitudes fueron recibidas por el INE entre 5 y 8 de septiembre-, participan 71 candidatos. Entre ellos se encuentran Mario Delgado, coordinador de los morenistas en San Lázaro; la exdirigente Yeidckol Polevnsky y Porfirio Muñoz Ledo.

Asimismo, se registraron 36 candidaturas para la Secretaría General y 35 para la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de este partido.

El método de selección será por medio de una encuesta que estará a cargo de Demotecnia 2.0 S. C.; Mendoza Blanco y Asociados S. C. y Parametría S. A de C. V. El levantamiento y procesamiento de esta encuesta se organizará del 16 al 22 de septiembre, mientras que la encuesta nacional abierta será del 26 de septiembre al 2 de octubre.

El pueblo organizado es la fuerza de #Morena. Somos conscientes del momento histórico que vive nuestro país por eso vamos en unidad para que nuestro movimiento siga siendo un impulsor de la #CuartaTransformación#ConElPuebloTodo pic.twitter.com/cNQeQGGBPz — Mario Delgado (@mario_delgado) September 13, 2020

De 105 solicitudes recibidas para ser parte de este proceso, una fue extemporánea y 33 no cumplieron con ser militantes del partido.

Con información de Excelsior