Sorprende a Lee Anderson relación de AMLO con Trump

Carlos Uriegas

Jon Lee Anderson, uno de los periodistas más reconocidos del mundo y con un profundo conocimiento de América Latina, se dijo sorprendido por la manera de gobernar de Andrés Manuel López Obrador, en especial de su acercamiento con Donald Trump, de quien dijo si se reelige como presidente de Estados Unidos, sería lo peor que pudiera pasarle al mundo.

“Lo que no podía esperar antes de que ganara el poder es que optara por una posición de acercamiento con Trump, suponía por su pasado, por sus charlas conmigo y sus convicciones, que si bien no lo enfrentaría, pensé que sería más táctico, que velaría por la dignidad de México, me ha dolido como amigo de México presenciar una política de contención y apaciguamiento, más allá del TMEC, un poco de servirle de policía a Estados Unidos con el tema la migración en la frontera”, expresó el periodista en su participación en Hay Festival 2020.