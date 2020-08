AMLO está dispuesto a declarar ante FGR por video que implica a Pío

Redacción

A raíz del ‘videoescándalo’ que implica a David León -quien asumiría la dirección de la empresa de medicamentos del Estado- y a Pío López Obrador en presuntos actos de corrupción, el presidente de la República aseveró que está dispuesto a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR).

El mandatario federal ya había solicitado el viernes pasado que el video fuera entregados a la FGR para su análisis.

«Siempre he hecho de mi vida pública una línea recta, por eso no tengo ningún temor para ser investigado y estoy dispuesto a declarar y participar en todo lo que se me involucre. En este caso de mi hermano claro que voy (a declarar), si me convocan de la Fiscalía», señaló Andrés Manuel López Obrador.