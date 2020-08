Video: Ricardo Anaya revira contra denuncias de Lozoya

Tras la circulación en redes sociales de la denuncia de Emilio Lozoya que implica en presuntos actos de corrupción a diferentes personajes de la vida política, Ricardo Anaya publicó un video en el que se defiende ante las acusaciones.

«Desde el primer momento en que se mencionó mi nombre en el caso de Emilio Lozoya el pasado 24 de Julio afirmé que el señalamiento en mi contra es absolutamente falso y ahora que he podido conocer más detalles sobre las mentiras de Lozoya, dado que se ha hecho pública su denuncia, la acusación contra mi resulta no solo falsa sino verdaderamente absurda. No sólo me provoca repudio, la mentira es tan burda que no resiste el más mínimo análisis», señaló Anaya Cortés en redes sociales.