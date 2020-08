3 datos que utiliza Ricardo Anaya Cortés para desmentir a Lozoya

Redacción

Ante los señalamientos de sobornos que hizo Emilio Lozoya al excandidato presidencial Ricardo Anaya Cortés, el queretano destacó en redes sociales tres puntos ante las acusaciones del exdirector de Pemex.

Anaya Cortés mencionó que él ya se había separado del cargo de diputado federal cinco meses antes de la fecha de entrega de sobornos que señala Lozoya.

«Dice Lozoya que la entrega de dinero ocurrió en la primera semana de agosto de 2014 y que el dinero se entregó en el estacionamiento de la Cámara de Diputados y, claro, en el documento me señala como diputado federal del PAN, pero resulta que en agosto de 2014 yo no era diputado federal, me separé del cargo el 6 de marzo. Es decir, había dejado la diputación 5 meses antes de esa supuesta entrega en el estacionamiento de la Cámara de Diputados»