‘No validaremos ilegalidad, pero tampoco perversión de debido proceso’

Redacción

Tras circular un video en redes sociales en el que se identifica a un exsecretario técnico del Senado y el ahora excolaborador del Gobierno de Querétaro, los legisladores panistas señalaron que «no vamos a convalidar ninguna ilegalidad, pero tampoco permitiremos que se pervierta el debido proceso».

En el video se aprecia a Guillermo Gutiérrez Badillo -junto con Rafael Caraveo, exsecretario técnico del Senado- recibiendo bolsas con fajos de billetes de un supuesto empleado de Pemex.

A través de un comunicado, los senadores panistas condenaron los hechos de presunta corrupción, así como la filtración a medios de pruebas a utilizar en juicios.

«Las acusaciones en contra de ex senadores y diputados de nuestro partido, al no ser legales sino mediáticas, parecen tener una intencionalidad política. En este caso en particular, tanto el emisor como la autoridad se deslindaron de su difusión y de su valor legal. Independientemente de ello, las personas que aparecen en el video deberán responder por sus actos», indicó el grupo parlamentario del PAN.