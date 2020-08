Acusa Rosario Robles ‘justicia selectiva’ en su detención

Rosario Robles Berlanga, extitular de Desarrollo Social en el sexenio anterior, publicó en sus redes sociales una carta a un año de estar en prisión

Redacción

La balanza en la justicia está desequilibrada. Para Rosario Robles Berlanga, extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, su detención es “la venganza de unos, la cobardía y silencio cómplice de otros y una procuración de justicia selectiva” .

Hoy cumplo un año de estar privada de mi libertad injustificadamente. La venganza de unos, la cobardía y el silencio cómplice de otros, y una procuración de justicia selectiva me tienen aquí. Carta desde Santa Martha. #JusticiaSíVeganzaNo pic.twitter.com/ktOgMJdh72 — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) August 13, 2020

“Hoy cumplo un año de estar privada de mi libertad injustificadamente. La venganza de unos, la cobardía y el silencio cómplice de otros, y una procuración de justicia selectiva me tienen aquí. Se me acusa de una omisión (que no de corrupción) que no merece prisión, se han violado mis derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia. Se me juzga por quien soy y no por lo que supuestamente hice”, declaró en una carta publicada en su cuenta oficial de Twitter.

La también exsecretaria de Desarrollo Social del sexenio anterior señaló que “llama la atención que soy la única en esta condición. A quienes se les ha acusado de delitos más graves se les respetan sus derechos, y a los delincuentes del crimen organizado se les ha dejado flagrantemente en libertad. La conclusión es clara: no se trata de un ánimo de justicia. Estoy aquí porque me llamo Rosario Robles. También porque soy mujer”.

Robles Berlanga enfatizó que, tras su detención, arrancó una maquinaria encargada de difamarla y hacer “escarnio de su persona, con una saña que es proporcional al miedo y al odio que me tienen”.

Asimismo, indicó que sus opositores quieren enterrar la lucha que, dijo, ha realizado durante toda su vida por mejorar el país. Recordó que ella abrió espacios y luchó por los derechos de las mujeres “quieren borrar mi historia, anularme, silenciarme. No es la primera vez”. En la carta señaló que su tribunal es su propia conciencia, por lo que aseguró que está tranquila; sin embargo, recordó que “el problema es para quienes mandan mensajes equivocados a la sociedad”.

LAS CARTAS QUE SUBIÓ ROSARIO ROBLES A REDES

PARTE 1:

PARTE 2:

PARTE 3: