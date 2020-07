Minuto a minuto: Emilio Lozoya comparece por caso Odebrecht

Emilio Lozoya Austin fue imputado por delitos de asociación delictuosa, cohecho y operación de recursos de procedencia ilícita en el caso Odebrecht

Redacción

Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, se encuentra en audiencia virtual por segunda ocasión, tras ser vinculado a proceso ayer por el caso de Agronitrogenados. Hoy se aborda el caso Odebrecht

11:31 hrs

Lozoya dice no ser culpable por caso Odebrecht; «fui intimidado y presionado» Emilio Lozoya asegura no ser «culpable ni responsable de los hechos que se me imputan” en caso Odebrecht y manifestó al juez que “con relación a los hechos que se me imputan fui intimidado, presionado, influenciado e instrumentalizado”.

11:03 hrs

Por su presunta responsabilidad en asociación delictuosa, cohecho y operación de recursos de procedencia ilícita en el caso Odebrecht, Emilio Lozoya fue imputado de estos delitos por la Fiscalía General de la República.

10:05 hrs

El juez Juan Carlos Ramírez Benítez informó a Emilio Lozoya que es señalado de los delitos de recursos de procedencia lícita, asociación delictuosa y cohecho en el caso Odebrecht.

09:31 hrs

Inicia segunda audiencia de Emilio Lozoya se manera virtual y desde el Hospital Ángeles del Pedregal, inició la comparecencia de Emilio Lozoya Austin por el caso Odebrecht.