Visita de AMLO a Trump fue mediática: Martín Arango

Khalid Osorio

Elevar su popularidad al presentar una buena relación. Ambos han tenido una caída en su aceptación; ahí se originó el motivo de la visita, sostuvo el secretario general del Partido Acción Nacional en Querétaro (PAN), Martín Arango.

La apariencia de que se están ‘haciendo bien las cosas’ de manera conjunta no genera algún beneficio real para los países, señaló. El viaje, dijo, no tuvo sentido ya que la ratificación del T-MEC fue facultad de los congresos de ambos países.

“En realidad no tuvo ningún sentido el encuentro ya que no se realizan modificaciones, no se realizan acuerdos nuevos, simplemente se reunieron para tratar de subir sus bonos con la población de ambos países”, mencionó Martín Arango.