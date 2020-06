El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló entre sus aciertos que su Administración no ha encabezado un gobierno autoritario

Redacción

Al ser cuestionado sobre sus tres principales aciertos de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló como el primero «la atención a los pobres, eso me fortalece mucho en lo interno, en lo espiritual».

«Segundo, el combate a la corrupción. Eso también es importantísimo porque estoy convencido de que se trata de la peste, hablando en términos de epidemias, la peste más funesta que ha afectado a México. Entonces, me siendo muy orgulloso de estar encabezando una lucha frontal contra la corrupción, el que tengamos como objetivo desterrar la corrupción de México», indicó hoy en su conferencia matutina de prensa.

Es una prioridad garantizar la atención médica. Conferencia matutina. https://t.co/EuIr69GnOx — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 30, 2020

El tercer acierto, dijo, es que no se ha reprimido a la población al no encabezar un gobierno autoritario y remarcó que la Administración no ha participado en violaciones a los derechos humanos.

López Obrador añadió un cuarto acierto al comentar que «a pesar de ser el presidente más atacado de los últimos 100 años, la respuesta sea la libertad y no la censura. Eso también me satisface, me llena de orgullo, es un timbre de orgullo.»