PAN conservará la gubernatura de Querétaro: Marko Cortés

En exclusiva, Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, consideró que la FGR ha dejado de ser autónoma y se ha convertido en ‘brazo electoral morenista’

Juan Carlos Machorro

Marko Cortés, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), confía en conservar la gubernatura y dejar a Muricio Kuri en el Casa de la Corregidora. Tal parece que el blanquizaul está seguro de terminar con “la maldición del puntero” en Querétaro. El dicho de que “gobernador no pone gobernador”, puede pasar a la historia.

Para Cortés Mendoza, el triunfo del PAN en la entidad es casi un hecho, incluso, considera que es el más seguro a nivel nacional. En entrevista con AM de Querétaro, adelantó que no habrá alianzas, irán solos en el Estado que hoy gobierna Francisco Domínguez.

¡Más vale tarde que nunca! Por el bien de la gente, esperamos que a estas alturas estados y municipios logren contratos de vacunas para entrega inmediata. Los gobiernos de @AccionNacional actuarán enseguida para proteger la salud de las familias mexicanas. — Marko Cortés (@MarkoCortes) January 22, 2021

“Querétaro es la entidad con más consolidación del trabajo del partido, y con los precandidatos y futuros candidatos como Mauricio Kuri se repetirá en el Ejecutivo estatal, gracias a la enorme fortaleza que tiene el partido en el Estado. En todos los cargos a buscar a nivel federal o estatal iremos solos”, declaró.

Juan Carlos Machorro (JCM): Desde su punto de vista, ¿qué fortalezas tiene Mauricio Kuri?

Marko Cortés Mendoza (MCM): Puedo ratificar que Mauricio Kuri es un gran político, un hombre honorable, bueno, sencillo, y con excelentes formas para desempeñar su trabajo, es una persona conciliadora, que sabe construir y dar resultado.

JCM: El hecho de que Mauricio Kuri no haya firmado el acuerdo de paridad de género del INE, ¿afectará su campaña electoral?

MCM: El PAN está muy comprometido con la equidad de género y tenemos estatutos internos que fomentan y respetan la paridad en las candidaturas y lo cumpliremos conforme al reglamento partidista.

JCM: ¿Qué tan probable es que la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de investigar a los señalados por Emilio Lozoya,-como es el caso del actual gobernador de Querétaro-, impacte en la campaña electoral?

MCM: La FGR está dejando de ser una institución autónoma y se ha convertido en un brazo electoral morenista; sus dichos y acciones no afectarán. El Gobierno federal ya es urgente que se ponga a trabajar, que haga menos ‘mañaneras’ y diga menos palabras al aire. Parecen actos de desesperación política del gobierno morenista por el fracaso, no tiene nada que presumir el Gobierno federal actual en los más de dos años que llevan al frente; no hay un indicador en donde México esté mejor.

JCM: ¿Qué mensaje en especifico lanza el PAN a los electores queretanos?

MCM: Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. No olvidemos que Querétaro es una de las grandes entidades en generación de empleo, mejores índices de desarrollo industrial, fomento al turismo, impulso al desarrollo social y certidumbre económica. Esta realidad debe ser protegida por sus ciudadanos.

PROCESO ELECTORAL EN TIEMPOS DE COVID-19

JCM: ¿Cómo califica las precampañas y campañas electorales en un año de pandemia?

MCM: Son actividades casuísticas y diferentes a su desarrollo tradicional. Los candidatos registrados se deben limitar a actividades digitales y reuniones acotadas en personas. Por sanidad debemos evitar los eventos masivos; lamentablemente, esta situación está agravada por los atrasos en vacunación de la Federación que, tras su desastre en salud, reculó, y ahora permitirá que los estados contraten vacunas y apliquen a su población.

JCM: ¿Las conferencias mañaneras sirven para promoción de las campañas electorales de Morena?

MCM: Respaldamos la decisión del Instituto Nacional Electoral de impedir que Andrés Manuel López Obrador use el aparato de comunicación a su alcance para hacer propaganda a favor de su partido.

EN LA LUPA

CELEBRA DIRIGENTE DEL PAN COMPROMISO DE ANAYA

Marko Cortés declaró que “festejo que un actor político (Ricardo Anaya) se comprometiera a recorrer todo el país y apoyar a todos nuestros candidatos; es excelente que haga trabajo en las calles y plazas”. Añadió que “No olvidemos que en unos días presentaremos el Manual de Campañas Electorales del PAN, que estará avalado por el INE para el comportamiento de todos los candidatos y se proteja la salud de todos los participantes en el proceso electoral”.

EN LA LUPA

ACUSA MARKO CORTÉS LA POLITIZACIÓN DE LAS VACUNAS POR PARTE DE LÓPEZ OBRADOR

En relación a la vacuna contra la COVID-19, el dirigente nacional del PAN señaló que hay ‘tintes electorales’, pues denunció que el presidente Andrés Manuel López Obrador busca hacer campaña y ganar votos a costa de la salud de los mexicanos. Cortés Mendoza señaló que la Constitución es muy clara, ya que “el presidente no puede hacer campaña electoral desde su cargo, ni denostar a ninguna fuerza política, mucho menos utilizando recursos públicos”.

Indicó que el mandatario federal puso a un operador político al frente de la campaña de vacunación contra la COVID-19, en lugar de apoyarse en el Sistema Nacional de Vacunación.

“Hay un abuso discrecional, porque se hace campaña política con las vacunas”, declaró Marko Cortés. En cuanto al papel del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, el líder del PAN puntualizó que éste funcionario tendría que dejar su cargo, pues, agregó, se equivocó en su diagnóstico, minimizó los impactos de la pandemia y provocó un ‘cuello de botella en la llegada de las vacunas. Ya no debería estar en su cargo’.