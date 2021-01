A los queretanos les gusta el proyecto de la 4T: Mario Delgado

Mario Delgado señaló que de ganar la gubernatura con Celia Maya, este sería un triunfo especial para Morena

Redacción / Quadratín Querétaro

En opinión del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, la población de Querétaro es afín al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Recordó que en las elecciones de 2018, el mandatario federal superó a los otros candidatos presidenciales en la entidad.

Señaló que de ganar la gubernatura con Celia Maya, este sería un triunfo especial para el partido, pues, dijo, Querétaro ha sido tradicionalmente bipartidista.

Respecto a la designación de la exmagistrada al Gobierno estatal, Mario Delgado indicó que está bien posicionada en el Estado.

“A mí no me sorprende que haya ganado Celia Maya, porque es una mujer de valores, honesta, que ha participado en varios procesos electorales. Esta es su tercera participación como candidata a gobernadora. Yo la acompañé en 2015 en ese proceso, y ahí pude constatar que es una mujer de lucha, muy comprometida con el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, y ha sido candidata también al Senado en un par de ocasiones, entonces no sé a quién le sorprende que Celia está bien posicionada y esté bien reconocida por la gente aquí”, declaró.