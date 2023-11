San Juan del Río cuenta con buenos perfiles para 2024: Memo Vega

El diputado local por el X Distrito, Guillermo “Memo” Vega, mencionó que San Juan del Río cuenta con buenos perfiles por parte del Partido Acción Nacional (PAN); para dar batalla en la próxima contienda electoral del 2024. A su vez, destacó que aunque apenas se encuentran en el proceso de los acuerdos, lo más importante es que hay unidad y organización.

Refirió que a diferencia de la oposición, dentro de este organismo político hay mayor fortaleza; ya que, aseguró, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no tiene ni candidatos y se ve mayor división.

Señaló que algunas de las candidaturas ya están confirmadas, como es el caso de Xóchitl Gálvez como coordinadora del Frente Amplio por México. Para Querétaro capital va “Felifer” Macías, Josué Guerrero en Corregidora y San Juan del Río, Roberto Cabrera.

Respecto a las declaraciones emitidas por la dirigente estatal de Morena, Rufina Benítez, en donde menciona que tienen aseguradas las elecciones en San Juan del Río de acuerdo a las encuestas; precisó que solo habla desde su verdad, aunque reconoce que será complicada pero sencilla, pues vigilarán que no haya trampas.

“La dirigente habló de partidos pero no tiene candidatos. Entonces me parece que es una verdad que para ella resulta, pero para nosotros es una mentira porque no tiene ni candidatos. Hay mucha división, tendrá que atender su partido, nosotros sí estamos unidos y trabajando”, aseguró.

“Va a ser una elección compleja, pero a la vez sencilla para nosotros. Desde la lógica de que hay mucho que presumir de la mano de los resultados del gobernador (Mauricio) Kuri, de los alcaldes y con buenos resultados. Se vislumbra una elección donde tenemos elementos para pedir el voto nuevamente y donde lo que más tenemos que cuidar es las trampas y los chanchullos de MORENA”, advirtió Vega.