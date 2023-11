En la alianza, podemos ser la diferencia: Ricardo Astudillo

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ve posible replicar en Querétaro la alianza que a nivel federal se hará con Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el Partido del Trabajo (PT), afirmó Ricardo Astudillo Suárez, dirigente del Partido Verde en la entidad.

En entrevista, el también aspirante a la candidatura al Senado de la República por Querétaro señaló que existe el compromiso de su instituto político para ayudar a la continuidad del movimiento de la Cuarta Transformación. Dijo estar contento por estas coincidencias y señaló que el Partido Verde es respetado como la cuarta fuerza política en la entidad, y aseguró que los votos que logre su partido serán un diferenciador en todos aquellos procesos en los que vayan juntos.

“Yo creo que las condiciones están dadas (para una alianza) porque hay una muy buena comunicación, hay un respeto absoluto para el Partido Verde, que eso a mí me entusiasma. Me gusta mucho que al Partido Verde se le está viendo con seriedad, como lo que somos: la cuarta fuerza política en el estado. Podemos ser el partido que sea la diferencia en la suma de los votos en cualquier candidatura, tanto federal como estatal o municipal”, consideró.

Afirmó que el trabajo que ha realizado el Partido Verde encuentra también comunión con la sociedad, que cada vez está más interesada en los temas medioambientales, en una agenda en la que aportarán en los proyectos en donde participen.

EL SENADO

Astudillo Suárez ha hablado de su intención por participar en el proceso interno del Partido Verde para buscar la candidatura al Senado de la República.

“Es válido que todo el mundo aspire. Los que nos dedicamos a la política como profesión, sabemos que estos momentos llegan. Son momentos en donde a final de cuentas queda uno o dos; no tenemos que descartar a nadie. Para mí, mi absoluto respeto a todas las mujeres y hombres que se inscribieron. El tema de Santiago Nieto… bueno… a Santiago Nieto todos lo conocemos, cuál fue, cuál era su proyecto, que era Marcelo Ebrard y así lo manifestó todo el tiempo. Ahora que gana Claudia Sheinbaum como coordinadora de los comités de Defensa de la Cuarta Transformación, es de reconocerle y de aplaudirle de que hoy está sumado a un proyecto que no era de él, (…) pues él está en todo su derecho de haberse inscrito, pero no quiere decir que él, por inscribirse, sea el candidato ya nombrado; todavía falta mucho”, declaró.