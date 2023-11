Me siento con madurez para asumir retos complejos: Arturo Maximiliano García

En 2001, Arturo Maximiliano García Pérez fue secretario del Ayuntamiento en el municipio de Querétaro; 20 años después, fue candidato por Morena para encabezar el Ayuntamiento capitalino, tarea que busca repetir en el 2024.

A unas semanas de que se definan candidaturas en los distintos partidos políticos, Arturo Maximiliano dice estar listo para asumir los retos no complejos, “sino complejísimos”, que tiene una ciudad como la capital queretana.

Más de 20 años desde que comenzó su tarea en el servicio público, en los tres niveles de Gobierno, y cerca de tres años después de una campaña a la alcaldía de Querétaro, representan la experiencia que buscará poner en la toma de decisiones desde la presidencia municipal.

“Me siento muy cómodo, me siento muy fortalecido, me siento en una etapa de mucha experiencia acumulada en el sector público en los tres niveles de Gobierno, principalmente en el nivel municipal. Me siento con una gran madurez personal en este momento para asumir retos complejísimos; no complejos, (sino) complejísimos. Yo nunca había visto tantas cosas, tantos temas en la ciudad donde haya que replantear los cómos para que estemos mejor”.