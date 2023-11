Ernesto Zedillo desea ver un presidente que no mienta ni divida

En una charla en Chicago, el expresidente de México, Ernesto Zedillo señaló que quisiera que en el territorio nacional se elija una Presidencia libre de discurso demagógico; que asuma la responsabilidad en vez de culpar a otros y que no divida a la sociedad.

El exmandatario realizó las declaraciones en su participación en el Foro Global del Instituto Pearson.

Al ahondar sobre los próximos comicios, Zedillo mencionó algunas características que espera del sucesor de la silla presidencial; “pero también me gustaría ver a alguien que no explote esas necesidades al crear discurso demagógico, al prometer cosas que no serán cumplidas efectivamente”.

“Que no divida nuestras sociedades, al impulsar las reformas que nuestro país, nuestros países, necesitan en Latinoamérica”, externó.

“Que asuma plena responsabilidad, porque es muy fácil culpar siempre a los otros, a los extranjeros”.

“En resumen, me gustaría ver un presidente que no sea elegido por mentir a la gente. Un presidente que no gobierne con mentiras a la gente y con mentir a otros por sus propios errores”, apuntó Ernesto Zedillo.