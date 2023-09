Clara Brugada se registra en contienda de Morena para CDMX

Clara Brugada confirmó esta mañana que se registró oficialmente como aspirante a coordinar la defensa de la cuarta transformación en la Ciudad de México; al tiempo que afirmó que convencerá a la ciudadanía que es la mejor opción para gobernar la capital mexicana.

Pese a que la primera regla es que todos los registros de los aspirantes a los nueve estados son exclusivamente en línea; la alcaldesa de Iztapalapa con licencia solicitó acudir en persona al Comité Ejecutivo Nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a mostrar su registro.

Junto a mujeres y diputadas locales, Brugada renovó su interés por encabezar la continuidad del partido al frente de la entidad.

“Estoy convencida que tenemos el mayor respaldo de los segmentos. Me inscribí para ganar el honor de coordinar la 4T; me inscribo porque ante el riesgo de que la ciudad retroceda. Soy la primera y estaré en primer lugar para coordinar el movimiento. Está aquí mi compromiso con la democracia y la defensa de la cuarta transformación, para una mejor calidad de vida de la gente, seguridad, educación y salud”, declaró.

“Soy fundadora de Morena y llevo 40 años trabajando en esta ciudad para transformarla. Soy feminista y es una de las grandes luchas y utopías”, aseguró. “Muy feliz ayudando a la gente, toda la vida he luchado por transformar; por no dejar a nadie atrás que es un imperativo ético y todos los días me levanto con ese objetivo; no dejar a nadie atrás”, agregó.