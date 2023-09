Se descarta Guillermo Vega como candidato al Senado

Roberto Cortés

Al no encontrar condiciones para participar en el proceso interno de Acción Nacional, el diputado local, Guillermo Vega Guerrero, se descartó para buscar la candidatura al Senado de la República.

Y es que de manera inicial había manifestado sus intenciones de buscar la candidatura para esa posición, pero por ahora confirmó su negativa.

“En las condiciones actuales, no. Yo te diría que prácticamente sí (se descarta). No veo, en este momento, margen de participación. Entonces dejaré que el partido tome decisiones sobre qué mujer o que hombre tiene que encabezar”.

Sin embargo, Vega Guerrero no descartó la posibilidad de buscar la reelección para la diputación local, pero agregó, será el Partido Acción Nacional quien defina sus aspiraciones.

Asimismo, aclaró que no ha tomado la decisión de a quién apoyar para el Senado; pero consideró que los perfiles ya se encuentran marcados por las encuestas.

“Veo que hay compañeros que ya están avanzando, yo te diría que si yo no participo en un primer momento, no he tomado la decisión de a quién apoyar, pero en realidad quien importa que apoye los candidatos al Senado es el pueblo de Querétaro”.