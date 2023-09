Equipo de Marcelo Ebrard emprenderá gira por Querétaro para denunciar irregularidades en Morena

Roberto Cortés

A partir del miércoles 13 de septiembre, el equipo de Marcelo Ebrard Casaubón emprenderá una gira de trabajo por el estado de Querétaro para denunciar las irregularidades en el proceso interno de Morena.

Esto lo anunció el representante de Ebrard Casaubón, Juan Carlos Larracoechea, luego de afirmar que el aspirante sí va a estar en la boleta electoral del 2024, aunque sin determinar con qué partido.

Y es que dejó entrever la posible salida de Morena, en caso de ignorar sus denuncias por las irregularidades en el proceso interno del partido.

“Está permanencia en Morena no va a ser de una manera sumisa, sino tiene que ser con esta visión democrática (…) Se siguen las instancias correspondientes, primero desde lo jurídico”.

Por ello, garantizó que de no reponerse el proceso interno, Marcelo Ebrard saldría en automático del partido; pero descartó la fundación de un nuevo partido, al menos para este proceso electoral.

“Cuando las personas no atienden a los principios de las instituciones, lo que hacen es desvirtuarlas. Dice Marcelo: no podemos ser cómplices, no podemos estar avalando prácticas antidemocráticas y desleales”.