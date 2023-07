Va un queretano por la presidencia

Marittza Navarro

Ignacio Loyola Vera, diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), se registró como aspirante a encabezar el Frente Amplio por México, la coalición política que conforman el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de la Revolución Democrática (PRD)y el PAN.

Quien fue el primer gobernador de alternancia en Querétaro, en 1997, dijo en entrevista que su aspiración responde a que no vio, en otras propuestas del Frente, un proyecto que refleje lo que México necesita.

A las 11:00 horas, el legislador acudió ante el Comité Organizador para presentar sus documentos y obtener el registro que lo acredita como una de las persona que quiere ser el candidato a la presidencia de México.

“Hay que hacer algo por este país y de las ofertas que yo vi, no vi en la que yo creo; sí hay partes en algunas personas, pero creo que lo que necesita México no está reflejado en otras opciones; por eso, me registré”, indicó.