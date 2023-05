Niega Kuri apoyar la candidatura de Marcelo Ebrard

Estrella Álvarez

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, rechazó que apoye a la posible candidatura del canciller Marcelo Ebrard Casaubón, por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), a la Presidencia de la República.

En entrevista, el mandatario respondió a los señalamientos del senador Gilberto Herrera Ruiz, quien aseguró que el Gobierno estatal brinda un apoyo político al secretario de Relaciones Exteriores de México.

Kuri González aseguró que él apoyaría solamente al PAN (Partido Acción Nacional) y a Querétaro.

“Si apoyara (a alguien), sería del PAN. Lo que estoy haciendo es apoyar a Querétaro”, aclaró.

Expresamente sobre las declaraciones del senador de Morena, Kuri González dijo que, “‘si no les cabe, que no repartan’, ¿pero yo qué tengo que ver? Eso sí son broncas de ellos y que no nos metan a nosotros. Yo pertenezco a otro partido, soy gobernador y Gobierno para todas y todos”.