Destacan labor de ‘Felifer’ en San Lázaro

Estrella Álvarez

Políticos destacaron la labor del diputado federal Felipe Fernando Macías en el Congreso de la Unión por las aportaciones que ha realizado en materia legislativa. El senador Santiago Creel Miranda consideró que es un joven que tiene mucho futuro y con posibilidades de salir adelante.

“Yo veo a un joven con mucho futuro, un joven que ha cumplido con su deber, un joven que se ha superado, un joven preparado, trabajado, un joven que tiene todas las posibilidades para salir adelante”.

Por su parte, la diputada federal Ana Villagrán, mencionó que es loable que ‘Felifer’ sea un político que ha escalado.

El Presidente Municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, destacó la labor en materia de reformas legislativas en materia de seguridad y justicia.

“Me parece que hay grandes resultados, el diputado que es presidente de la Comisión de Seguridad, es un gran reto, y las iniciativas que a presentado y que han llevado a buen término en el tema legislativo en beneficio de las y los mexicanos. Nos dio muchos ejemplos bien interesantes de los avances en materia legislativa con las diferentes iniciativas que se han presentado. Fue un buen informe, me gustó el formato, la convocatoria muy buena”.

En tanto que el diputado José Báez, informó que es de destacar que ha logrado acuerdos con los diferentes grupos parlamentarios.

“Como compañero de ‘Felifer’ me consta todo el trabajo que ha venido realizando, destacando todas las iniciativas que se han presentado dentro de su comisión. Yo que estoy en otras comisiones me consta lo difícil que es lograr un consenso en particular con Morena y sus aliados. Y que ‘Felifer’ haya logrado sacar varias iniciativas importantes con los acuerdos de otros partidos políticos me parece de la mayor relevancia”.