Coalición PRI-PAN podría dar la victoria en el 2024: Enrique Burgos

Miriam Vega

Enrique Burgos García, quien fuera gobernador del estado de Querétaro entre 1991 y 1997, declaró que es posible una victoria para la oposición solamente si se compite en coalición entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN); el priista reconoció que esta es una estrategia atípica para los partidos, pero necesaria para que la oposición pueda llegar a triunfar en la contienda electoral por la presidencia en el 2024, frente al Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“Efectivamente es algo atípico porque no ha sido usual; al contrario, yo creo que la historia de los partidos políticos reciente ha sido en expectativas, en vertientes o en caminos distintos; sin embargo, yo creo que la posibilidad de que tanto PRI como PAN tuvieran una oportunidad de acceder al Poder Ejecutivo federal o al Congreso de la Union sería por la vía de una coalición, pues no regular es atípica, pero en política la realidad es la realidad, es decir, no podemos ser omisos ni ingenuos. Los números son fríos y son objetivos de tal suerte que la única vía y la más factible sería sumar esfuerzos, sumar votos”, reiteró el también exsenador de la República.

Descartó una ruptura entre la oposición a pesar de que en el camino se hayan hecho propuestas y declaraciones; como la emitida por su partido en el Congreso federal con respecto a la ampliación de la permanencia de la Guardia Nacional en las calles, lo cual generó descontento a miembros de Acción Nacional.

“Yo creo que la expectativa en términos de objetividad nos hace ver que, de no ir juntos, no sería posible. Los números de Morena son fuertes. No hay una expectativa de oposición de ruptura entre el PRI y el PAN; hay tesis y propuestas, pero nunca ha habido rupturas. (…) No hablaron de una descalificación entre un partido y otro; hay tesis donde convergen”.