Marcha en favor del INE, parteaguas para participación ciudadana: Abigail Arredondo

La marcha que hoy se lleva a cabo para pedir que se defienda el INE, es un parteaguas para la participación ciudadana, para que la gente exprese en qué está o no de acuerdo, es lo que México necesita; dejó en claro la presidenta estatal del PRI, Abigail Arredondo Ramos.

Al participar en este ejercicio convocado por la ciudadanía y en la que dijo, participan sin colores; Arredondo Ramos dijo que esta marcha pacífica es un ejemplo claro de lo que México necesita: “que la gente no sólo sea crítica en una mesa, sino que salga de su zona de confort y decir en qué está o no de acuerdo. Es un llamado de la ciudadanía. Basta de una ciudadanía dormida, este es un parteaguas para la participación no sólo en Querétaro, sino en todo el país”.

La presidenta estatal del PRI subrayó que su partido no apoyará jamás una reforma que atente contra el INE o las instituciones electorales de los estados: “defenderemos sin duda, la democracia de nuestro país. Sabemos que todo organismo es perfectible, pero una desaparición jamás será la opción. Promueve su desaparición simulando eficiencia de recursos, cuando se pretende gastar en la elección de los consejeros. Basta de mentiras, basta de polarizar, basta de seguir denostando todas las mañanas, eso no le ayuda a México”.

Abigail Arredondo apuntó que el presidente de la República quiere reducir el número de diputados, asegurando que terminará con los plurinominales, cuando los 300 diputados que propone que queden, serán electos por lista, como dijo, ahora se elige a los plurinominales.