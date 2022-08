Combatir rezago educativo, una tarea de todos: Raúl Iturralde

Gonzalo Flores

Después de dos años, las escuelas públicas, coordinadas por USEBEQ, hoy retoman actividades presenciales en su totalidad; comienza la tarea de combatir el rezago educativo.

En este regreso, el coordinador de la Unidad de Servicios de Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ), Raúl Iturralde Olvera, señala que se necesita el esfuerzo de todos: alumnos, padres de familia, docentes, directores y administrativos.

El reto es importante: superar el rezago de aprendizaje que se generó a raíz de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, no será inmediato.

“El sistema educativo no solo de México sino del mundo ha enfrentado uno de sus mayores desafíos en su historia, que fue suspender las clases presenciales por casi dos años. Eso requerirá un esfuerzo no al corto plazo, sino en uno o más ciclos escolares para trabajar intensamente y tratar de recuperar los contenidos y que nuestros alumnos egresen superando el rezago que se haya generado en este periodo. Es un reto importante porque es el primer ciclo escolar presencial después de dos años y ojalá tengamos la oportunidad de normalizarlo”, aseguró en entrevista para AM de Querétaro.

Hoy, alrededor de 376 mil estudiantes de preescolar, primaria y secundaria volverán a las aulas como parte del ciclo escolar 2022-2023, en un total de 2 mil 73 escuelas públicas y con el trabajo de alrededor de 13 mil docentes.

Aunque las autoridades sanitarias del estado han realizado el proceso de vacunación de menores de entre cinco y 11 años de edad, Iturralde aseguró que no se solicitará el comprobante de vacunación, aunque invitó a los padres de familia a que vacunen a sus hijos como una forma de protegerse entre todos.

“No se va a pedir. Hasta este momento no tenemos ninguna indicación. Tendría que ser una indicación de la Secretaría de Salud o bien del Consejo Técnico Estatal. Nosotros no podemos limitar el servicio escolar a nadie ni quitárselo por ninguna razón; es algo que está en la ley, por lo que nosotros no vamos a condicionarlo a menos que tengamos una indicación. Lo que pediría a los padres de familia es que lleven a sus hijos a vacunar y ojalá que alcancemos el 100 por ciento de niños vacunados”, indicó.

El coordinador resaltó que dentro de los planteles de escolares, hasta no recibir alguna indicación de autoridades de salud, se mantendrán las medidas sanitarias vigentes en el estado como el uso de gel, el lavado constante de manos y el uso de cubre bocas.

Estamos por llegar a niveles de contagio de menos de 100 casos diarios. Sigamos cuidándonos, no es momento de bajar la guardia. En este regreso a clases, reforcemos las medidas sanitarias que ya conocemos. 😷 pic.twitter.com/47w7H4jvcJ — Gobierno Querétaro (@gobqro) August 28, 2022

CUOTAS ESCOLARES

Las cuotas escolares están contempladas dentro de la Ley de Educación del Estado, destaca Iturralde Olvera. Sin embargo, mencionó que son de carácter voluntario y responden a lo que cada comité de padres de familia de cada institución determine, sin llegar a ser condicionantes para recibir el servicio educativo. Por esta razón, invitó a todos los padres de familia a participar en este proceso interno de cada institución.

“Son acuerdos que toma cada sociedad de padres de familia y yo le pediría a los padres de familia que se acerquen, que vayan a las asambleas, que opinen, que participen… Sabemos que algunos padres de familia no pueden aportar de forma económica, pero pueden llegar a acuerdos a través de mecanismos de apoyo o de trabajo en la institución como algún fin de semana asistir a quitar la maleza de áreas verdes o impermeabilizar, por lo que hay padres que van a hacer esa aportación de trabajo. Es importante acercarse, participar en las asambleas y que no permitan que les fijen cuotas que sean demasiado altas”, expuso.

La USEBEQ, agregó, es respetuosa en este sentido hacia lo que se determine en cada escuela.

El uso de uniformes escolares es otro punto que no es obligatorio en las escuelas públicas. No obstante, generan una mayor seguridad, orden e incluso sentido de pertenencia entre los alumnos y padres de familia.

“En las escuelas públicas no es obligatorio el uniforme”, reconoció el coordinador de la USEBEQ.

RECUPERACIÓN DEL TEJIDO SOCIAL, UNA TAREA DE TODOS

El coordinador de la USEBEQ consideró que como sociedad, más allá de las autoridades, no debemos permitir que se repitan casos como el menor al que le prendieron fuego dentro de un plantel escolar.

“En estos temas debemos ser conscientes de que se debe a un deterioro, a un daño en el tejido social. La escuela no es una isla dentro de la sociedad, recibe a los niños de la sociedad, y ellos ven en su casa cosas, con sus cercanos, en su barrio y tienen conductas. (…) En esto tenemos que participar todos, todas las instancias gubernamentales que tenemos labores de atención a la niñez, a la juventud, de desarrollo social, y afortunadamente hemos platicado con los titulares de estas áreas y vamos a hacer sinergia, pero también necesitamos de manera importante la participación de la sociedad y de los padres de familia”, comentó.

Dentro de la USEBEQ, agregó Raúl Iturralde, se han hecho capacitaciones para reforzar los protocolos de actuación dentro de las escuelas.

“Hemos estado trabajando en esto, capacitamos de nuevo a los profesores en protocolos, tuvimos una capacitación especial en la que colaboró el ISSSTE, hemos firmado convenios con la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro, con el DIF estatal, asistimos a la visitaduría de Derechos Humanos para decirles que la USEBEQ está preocupada y quiere colaborar para que estas cosas no vuelvan a ocurrir… Eso es lo deseable, pero es imposible que exista una seguridad al 100 por ciento aquí o en algún otro estado”.