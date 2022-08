Arrancan senadores cónclave en Querétaro con llamado a defender al INE y seguridad pública

Estrella Álvarez

Con la consigna de la defensa del INE y evitar la militarización del país, Marko Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) y el gobernador Mauricio Kuri González, arrancó en Querétaro la reunión plenaria de los senadores por el PAN.

Durante dos días se desarrollarán reuniones privadas por parte de los legisladores, donde acordaron que entre los puntos principales de la agenda, son temas relacionados en seguridad pública y de carácter electoral.

Informaron que dentro de su agenda parlamentaria es que sean retornados recursos de seguridad pública a Estados y Municipios desde la Federación.

En su discurso, el líder nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que con estos temas para los cuales llamó a cerrar filas, “nos estamos jugando la viabilidad en la defensa de la patria”.

Y añadió que uno de los principales puntos a defender es evitar la reforma donde la Guardia Nacional sea enviada a la Secretaría de la Defensa Nacional, pues aseguró que tienen los senadores panistas una especial responsabilidad ante un gobierno que es claro que no apoya, que incluso ha retirado esquemas de apoyo.

“Y que le podamos contar a nuestros hijos, a nuestros nietos de haber defendido la patria con la convicción de que si no lo hacemos nosotros y si no lo hubieramos hecho nosotros, nadie más lo estuviera haciendo de manera valiente y decidida como Acción Nacional lo ha venido desempeñando”.

Argumentó que desde el PAN se actúa, se alza la voz, incluso se frena la agenda del Presidente y sostuvo que las fuerzas armadas se encuentran sobre expuestas a cuestiones administrativas que no les corresponden, toda vez que, además de hacer bancos, ahora también administran aduanas.

“Pero la batalla, la batalla fuerte, dura, el brazo de la oposición se debe sentir en las bancadas y aquí en las bancadas les vamos a decir con toda claridad: No a la militarización del país, no a la militarización de las funciones del gobierno y no a la militarización de las funciones de seguridad y trabajando en equipo como lo hicimos con la reforma eléctrica es cómo lo vamos a lograr. Cada quien asumiendo la chamba que nos toca”.