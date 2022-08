Huimilpan, el pulmón de Querétaro

Miguel Flores

La política de la Administración municipal, que encabeza Juan Guzmán, está encaminada al desarrollo económico, pero manteniendo la vocación verde del territorio

Huimilpan es parte de la zona metropolitana de Querétaro, pero tiene una geografía diferente; su territorio es un contraste de la modernidad urbana y la conservación de extensas áreas naturales.

Es por estas características que la política de Juan Guzmán Cabrera, presidente municipal de dicha demarcación, está encaminada a conservar esa vocación verde, de cuidado de la naturaleza, pero pugnando por un desarrollo industrial y económico.

“Cuando llegué a Huimilpan, encontré una zona boscosa. Lo percibo como lo que tengo que cuidar. Este es el pulmón de nuestro Querétaro. Si no lo cuidamos, le va a suceder lo mismo que he visto en otros lugares que se deterioraron. Trabajamos para que no le suceda a Huimilpan. Tenemos que darle conectividad, pero debemos ser certeros para seguir cuidándolo”.