Anaya denuncia crisis de contaminación en PEMEX-CFE de Tula

Redacción

El excandidato presidencial Ricardo Anaya denunció que la contaminación que padecen cotidianamente los habitantes del Valle de México, y que se ha agravado en los últimos días, proviene en gran medida de la quema de combustóleo en la termoeléctrica de Tula. “La fuente fija de contaminación atmosférica más importante, la que más contribuye a la contaminación del aire de la Zona Metropolitana del Valle de México, es el complejo que integran la refinería y la termoeléctrica de Tula”.

“Lo que pasa es que la mayor parte del año, los vientos dominantes corren de norte a sur y llevan gran parte de esos contaminantes a la población del Valle de México. Y contaminan muchísimo, principalmente porque ahí se quema combustóleo para generar electricidad”, explica Anaya.

Puedes leer: Pemex registró ganancias de 122 mil mdp en el primer trimestre del 2022

El problema, prosigue, es que el exceso de combustóleo que producen las refinerías “viejas” de PEMEX, ya no puede usarse como combustible para los barcos, como se hacía hace años, porque fue prohibido precisamente por su alto contenido contaminante.

“Es una regla de la Organización Marítima Internacional. Se prohibió quemarlo en barcos porque produce muchísima contaminación, pero además porque produce un contaminante que es muy peligroso cuando se respira, que es el azufre”.

Por eso ya no se usa en el resto del mundo. “El problema es que gente como Bartlett y López Obrador viven atrapados en el pasado, en los años 70. O sea, el problema no es su edad, el problema es que las ideas de López Obrador y Bartlett son ideas viejas. Entonces, como ya no se puede vender el combustóleo para los barcos, a ellos les parece muy bien que la CFE lo queme para generar electricidad”.

Anaya denuncia energía cara y sucia

Y no solo el combustóleo contamina, sino que la energía que se genera de ese modo es cara y sucia. “Generar electricidad con plantas de ciclo combinado cuesta la mitad. Y con energía solar y del viento, hasta 6 veces menos que quemando combustóleo”.

“Entonces, ¿por qué crees que insisten en esto, que afecta tanto tu salud y al medio ambiente?”, cuestiona Anaya. Y adelanta dos razones: 1) porque sus ideas son viejas. Están atrapados en el pasado. No entienden. Y 2) para maquillar las cifras de PEMEX. Porque PEMEX le vende su combustóleo a la CFE y da la apariencia de tener finanzas más sanas, con mayores ingresos.

“Por eso nos opusimos a su reforma eléctrica. Por eso decimos no a la energía sucia y cara. Y yo reitero mi propuesta: optemos ya por las energías limpias. Apostemos por la innovación, por el futuro, por el respeto al medio ambiente, por heredarle a nuestros hijos un México limpio y mejor”, concluye Anaya.