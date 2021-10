Ray Méndez

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en su llamado a los gobernadores a que debe haber austeridad, no debe haber corrupción, ni derroche, el mejor gobierno es el que maneja el presupuesto con honestidad y austeridad.

“Antes, había complicidad con grupos de intereses privados, con empresarios, contratistas y bancos. El avión presidencial no se puede vender por ser tan lujoso. Se puede revisar el pacto, pero primero que se garantice que se gobernó con austeridad y honestidad. Se puede hacer un cobro de manera progresiva, que aporten más los que reciben más” dijo.

Durante la conferencia de prensa matutina, habló sobre la austeridad y cuestionó cómo se modificará la Ley de Coordinación Fiscal y entregarles más dinero a los estados si hay corrupción, cuestionó si quieren seguir robando.

Asimismo, consideró que no debe entregarse más dinero si no hay certeza de que se maneja con honestidad, no seguirá alimentando actos de corrupción o privilegios.

Explicó que los estados de la República reciben sus participaciones, puede ser que no sean suficientes, pero hay ejemplos como Tlaxcala, que por ley no puede contratar deuda y Querétaro, en donde el gobernador terminará su periodo sin dejar deuda.

Comentó que hace 15 años un gobernador, en Jalisco, lo primero que hizo al llegar al gobierno fue comprar un avión de lujo, cuestionó para qué quería un avión así, si es importante que viajen en carretera para observar las condiciones.

Recientemente, recordó el mandatario, fue a verificar el camino de Tulancingo a Huayacocotla, el cual estaba lleno de baches y la gente salió a quejarse.

“Pude haber viajado en helicóptero y ahorrarse la vergüenza, pero no lo hizo porque es importante verificar esto”, dijo.

Indicó que los gobernadores deben actuar con honradez y austeridad, que ahorren para que puedan liberar fondos, además están en su derecho de presentar controversias constitucionales o hacer consultas.

“Muchos dicen que hay estados que aportan más en el desarrollo del país, por lo que deben recibir más, es una postura como la de Gabriel Quadri quien dijo que sin Chiapas, Oaxaca y Guerrero el país estaría mejor”, sostuvo.

Comentó que no sólo Felipe Calderón y Vicente Fox son conservadores, el pensamiento es amplio, hay millones de personas que piensan así. Recordó que el sureste fue abandonado, por ello hay más inversión en esta zona actualmente, en el periodo neoliberal el norte creció 4%, el centro 2% y el sur nada, cuando el sureste aportó casi el 40% del presupuesto gracias a los ingresos petroleros.

Indicó que el Federalismo significa que cada quien obtenga lo que le corresponde, se estableció una ley de coordinación aceptada por todos; de acuerdo a una fórmula el Gobierno Federal recauda los fondos y los distribuye.

Reveló que alguien que será gobernador, con quien tiene una buena relación, le presentó un plan para lo que pidió un apoyo de mil 500 millones de pesos adicionales. Se revisó el plan, pero el gasto mayor, casi 800 millones eran para un sistema C6 en la entidad, cuestionó por qué se decidió invertir en esto habiendo muchas necesidades. Hay proveedores que quieren hacer el negocio y ese dinero ni siquiera queda en el estado. Se tiene que priorizar la nómina, el mantenimiento, no comprar vehículos nuevos, indicó.

Recordó que va cumplir tres años en su gobierno y no ha comprado ni un vehículo nuevo, se usan las camionetas que le dejaron; lo primero debe ser la austeridad y ver cómo se reestructuran las deudas.

Por otra parte, informó que dio la instrucción al secretario de Hacienda de adelantar participaciones a los gobiernos que no tengan para las nóminas y las obras se harán de manera conjunta, aunque las entidades no aporten.