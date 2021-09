“Andrés Manuel, te has convertido en lo que tanto criticabas”: Anaya

A través de un video colgado en sus redes sociales, Ricardo Anaya Cortés acusó un pacto perverso entre el evidente Andrés Manuel López Obrador y el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para meterlo a la cárcel por 30 años. Anunció que publicará una ‘serie’ de cuatro capítulos para demostrar su inocencia.

El panista adelantó que a partir de este martes y hasta el día de su audiencia publicará una serie compuesta por cuatro capítulos para demostrar que el presidente Andrés Manuel López Obrador busca meterlo a la cárcel 30 años “con puras mentiras”.

Finalmente me entregaron la carpeta con la acusación con la que López Obrador me quiere meter 30 años a la cárcel, estas 76 cajas contener 135 mil 388 hojas…Yo creo que pensaban que no las iba a leer, la verdad yo nunca fui el más simpático de la escuela pero siempre fui bien matado y sí leí las toneladas de papel (…). En lo que sí se refiere a mí encontré un montón de pruebas… pero de mi inocencia, pruebas de lo corrupto y tramposo que es López Obrador”, expresó en el video.

Entre los ejemplos de las ‘mentiras’ del expediente demostró que la carpeta de la Fiscalía General de la República (FGR) señala que el presunto soborno había sido entregado el 8 de agosto de 2014, pero aquel viernes él no estaba en la Cámara de Diputados, pues viajó a Querétaro para ir al teatro y al día siguiente a una boda.

La audiencia del panista está programada para celebrarse el próximo lunes 4 de octubre en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

