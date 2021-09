Gonzalo Flores

María Alemán Muñoz Castillo terminó “satisfecha del deber cumplido” su paso por la Cámara de Diputados y se alista para ocupar, por segunda ocasión en su trayectoria política, una posición como regidora dentro del ayuntamiento como parte del grupo del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Aseguró que el presidente municipal Luis Nava Guerrero ya tuvo acercamiento con ella, con el propósito de reiterar su compromiso para trabajar en conjunto por la capital queretana y valorar qué proyectos pueden conjugarse con las propuestas de campaña de la excandidata a la alcaldía.

“Cerré la Legislatura con la satisfacción del deber cumplido, fueron tres años intensos, nos tocó una Legislatura muy dinámica al ser los primeros tres años del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que nos tocaron muchas reformas constitucionales”.

Tras tres años de experiencia legislativa a nivel federal y un acumulado de 12 años de trayectoria política, María Alemán ocupará una de las 16 posiciones que integran el Cabildo capitalino como regidora a partir del 1 de octubre próximo, encomienda que ya realizó en el periodo 2012-2015.

La diferencia esta vez, asegura, será la experiencia adquirida en la Cámara para la creación de diálogo, la conciliación y los canales para materializar propuestas que beneficien a los ciudadanos.

“Hace 9 años tuve la oportunidad de conocer la Administración pública municipal, me apasiona, me encanta, tengo muchos proyectos y temas que impulsar y he tenido ya algunas pláticas con el presidente municipal Luis Nava, empezamos en el mejor de los ánimos para hacer equipo en favor de Querétaro y estoy segura que serán tres años de trabajo intenso”, afirmó.

“Como secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales hubo mucha actividad tanto con reformas como las que estuvimos a favor en vías de construir mejores condiciones para México y otras que nos manifestamos en contra; me retiro de la Legislatura con profunda satisfacción”, indicó.

Entre los proyectos que propuso en la pasada campaña electoral a la presidencia municipal, y que se busca empatar con las políticas de la Administración entrante, está el Programa de Obras y Acciones con 423 compromisos para mejorar condiciones de vida.

“Con la apertura que reconozco y agradezco al presidente municipal, lo que vamos a hacer es un cruce con el diagnóstico que ellos tienen y el listado que tenemos detectado y poder empatar estas necesidades y, eventualmente, impulsarlo a través del Programa de Obras y Acciones así como muchos otros temas en el que el municipio necesita aliados y María Alemán será uno de ellos el tema de seguridad, el reto de la planeación”, comentó.

Añadió que también, desde la fracción priista, se impulsará que el municipio cuente con un presupuesto específico para rehabilitación y ampliación de los drenes pluviales de la ciudad.

En relación con el movimiento interno del partido para la renovación de su dirigencia estatal, María Alemán se ha acercado con cada uno de los personajes que han manifestado interés de contender por el cargo, para aportar en la renovación de su propuesta política.