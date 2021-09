Khalid Osorio

Katia Reséndiz Jaime, excandidata a la gubernatura por el Partido Verde Ecologista de México, confirmó que aun no hay un acercamiento formal por parte del gobernador electo Mauricio Kuri González para integrarse al gabinete en la recién creada Secretaría del Medio Ambiente, como se ha especulado.

Dijo estar dispuesta a escuchar una propuesta, en caso de llegar, y plantear a Kuri González un plan de trabajo que se presentó desde el inicio de la campaña y se nutrió con aportaciones y demandas de ciudadanos.

“En caso de tener un acercamiento, me gustaría plantearle todo el trabajo que realizamos, el diagnóstico que recogí en más de 60 días, ya que me dediqué a hacer junto con mi equipo foros específicos de cada tema para poder lanzar una propuesta. Me gustaría entregar al gobernador electo ese diagnóstico y el levantamiento de peticiones ciudadanas”, dijo Katia Reséndiz.

Uno de los temas en los que busca trabajar es el del agua y el medio ambiente, si se integra. no a la Administración estatal. Diversos jóvenes se acercaron a la excandidata para plantear proyectos sobre conservación y cuidado del medio ambiente.

Asimismo, empresarios de la industria del reciclaje tuvieron acercamientos con Katia Reséndiz para sumar agendas y reutilizar materiales una vez que cumplan el proceso dentro de las plantas de reciclaje.

“Sería aliarme con la ciudadanía, con los activistas y la sociedad civil organizada que está haciendo ya algo en materia ambiental para poder ayudarlos e impulsar sus causas y hacer que sucedan”, dijo Reséndiz Jaime.