Carlos Uriegas

Quienes aspiran a ocupar la presidencia y secretaria general del PRI en Querétaro, piden un proceso electoral abierto, en donde la militancia vote por quien quiere que les represente, para que no haya imposiciones.

Así lo manifestaron algunos de los priistas que quieren participar de la elección para renovar el Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI); afirmaron que la dirigencia actual, presidida por Paul Ospital Carrera, busca dejar a Abigail Arredondo Ramos como sucesora.

En conferencia de prensa, el ex candidato a la presidencia municipal de Querétaro, Francisco Pérez Rojas y la ex diputada local y ex secretaria del CDE, e Isabel Aguilar Morales, pidieron elecciones transparentes y equitativas.

De insistir en un proceso cerrado, advierten una nueva ‘desbandada’ de militantes.

Afirmaron que el PRI, después de los resultados de la elección del 6 de junio, se debe redignificar al priismo queretano, mantenerlo unido y darle la oportunidad a la militancia de que elija a quien quiere como dirigentes.

“Están, desde el comité Directivo Estatal, tratando llevar a cabo una simulación con una asamblea de delegados; es decir, que sean representantes de los Comités Municipales los que elijan” indico ‘Pancho’ Pérez.

En tanto, Isabel Aguilar, quien fuera secretaria general de este instituto político, aseguró que las personas interesadas en llegar a la dirigencia no quieren usar el cargo como trampolín; es decir, no se pondrían como los primeros beneficiados de una diputación plurinominal como lo hizo Paul Ospital.

“Las condiciones del PRI no está para imponer a alguien, el trabajo del PRI necesita dignificarse, queremos que las mujeres y hombres que aspiramos tengamos la misma posibilidad de competir. Hacemos un llamado a la dirigencia nacional y estatal para que esto trascienda y se pueda legitimar de esta manera” expuso Isabel Aguilar.

Explicaron que, además de ellos, hay otros priistas que piensan en el mismo sentido y que también aspiran a participar de la elección; es el caso de Gustavo Nieto Chávez, Iván Pérez, Bernardo Cuevas, Celia Amador, Hugo Cabrera Ruiz, entre otros.