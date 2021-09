Marittza Navarro

A más tardar, el 29 de octubre, el Instituto Nacional Electoral (INE) nombrará a la nueva o nuevo presidente del consejo general del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ).

De acuerdo con la convocatoria del organismo federal, son cinco las etapas por las que deben pasar las y los aspirantes a suceder a Gerardo Romero Altamirano en el cargo; hay un total de 36 personas que cumplieron con los requisitos iniciales.

La convocatoria establece un proceso de cinco etapas, actualmente se está en la etapa tres, que consiste en un ensayo presencial, seguirá una etapa para entrevistas de las y los aspirantes, y después se hará la designación.

Debido a que Gerardo Romero terminará su periodo en 17 días, existe la posibilidad de que el consejo general nombre a un presidente o presidenta provisional, expliaron autoridades electorales.

Sin embargo, se trata de un supuesto, en caso de que para ese día no haya una resolución de parte del INE.

Entre los requisitos establecidos por el Instituto, está el ‘tres de tres’ contra la violencia de género, que establece que las personas aspirantes no deben tener pendiente el pago de pensión alimenticia, no deben tener procesos por violencia de género y no deben tener en su historial alguna condena por violación o maltrato.

De acuerdo con el listado que publicó el INE, son 14 mujeres y 22 hombres los que cumplieron con los requisitos iniciales; de los actuales consejeros y consejeras, ninguno se postuló.

Entre las personas que cumplieron con el requisito de elegibilidad están Juan Rivera Hernández, actual director de Asuntos Jurídicos del IEEQ, así como el secretario Ejecutivo, Carlos Alejandro Pérez Espíndola.