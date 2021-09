Khalid Osorio

La LX Legislatura debe tener una mayor apertura a discutir temas que son importantes para la ciudadanía queretana y no cerrarse ante el contexto que se vive en el país, declaró la diputada de Acción Nacional, Daniela Salgado, quien fue reelecta para continuar en el Congreso local.

Temas como la aprobación del matrimonio igualitario o la despenalización de la interrupción del embarazo, bajo algunas causales que pongan en riesgo la salud de la mujer, son temas que se deben discutir y no quedarse en la congeladora tres años más.

“Que cada diputado emita su voto como lo prefiera, pero que se lleguen a discutir y no estar evadiendo temas que ya no se pueden detener más en el estado y ya no podemos omitir ni ser evasivos”, consideró.

Aclaró que su postura es siempre defender la vida, como la del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; sin embargo, se puede llegar a un consenso.

“Estoy a favor de la vida en todos sus sentidos, pero también tenemos que dejar de criminalizar a la mujer por este tipo de situaciones cuando hay delitos mucho mas graves”, puntualizó.