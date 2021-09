El Gobernador electo del Estado de Querétaro, Mauricio Kuri González concluyó su gira por Washington D.C. donde se reunió con representantes de más de 10 empresas americanas que pudieron reconocer de Querétaro un estado que es complemento para diversas industrias, y que además cuenta con gran competitividad internacional.

“Terminamos la gira por Estados Unidos, donde logramos tejer grandes puentes de comunicación. Seguiremos levantando la mano, llevando buenas noticias a Querétaro. Tenemos muchas inversiones a punto de darse, pero se las estaré compartiendo ya que se firmen. Vamos bien, lo mejor está por venir”, refirió.

En su cierre de agenda, Mauricio Kuri se reunió con el ex Embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne; y Penny Naas, Senior VP & Managing Director, International Public Affairs & Sustainability de UPS, quienes reconocieron la importancia de Querétaro en el escenario nacional, iniciando porque cuenta con la infraestructura idónea para sus procesos de logística.

En estos diálogos, que realizó junto con el Secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero, destacaron que las políticas de la entidad son sólidas y garantizan estabilidad; e incluso, las acciones que impulsará el siguiente gobierno estatal, sin duda alguna, brindarán la certidumbre que las empresas necesitan para el desarrollo económico, y sientan la confianza de ser parte del cambio positivo qué se busca para Querétaro.

Así también, se reunieron con Bill Frymoyer, Vice President, Public Policy y Leigh S. Merino, Vice President, Regulatory Affairs de Motor & Equipment Manufacturers Association, organismo que cuenta con mil empresas y brinda más de 900 mil empleos.

En este encuentro se abordó la necesidad de fortalecer la industria y la economía que ha sufrido una situación compleja ante el momento que atraviesan los mercados. Para Querétaro, buscarán que agremiados a su asociación se sigan interesando en la entidad.

Posteriormente, se encontraron con Vanessa Sciarra, Vice President of American Clean Power Association, con quien abordaron la atracción de la industria dedicada a la energía limpia, por lo que acordaron trabajar de la mano por la consolidación de proyectos de innovación y desarrollo.

Asimismo, el Gobernador electo concretó una cita con Jeremy Pelter, Deputy Under Secretary at Bureau of Industry and Security, U.S. Department of Commerce, en donde se reconoció al Estado como un gran mercado dentro de la industria aeroespacial; con quien, además, analizaron posibilidades de inversión para la entidad, pues destacaron que Querétaro representa una gran alternativa para Estados Unidos.