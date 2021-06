‘Se requieren jueces capaces y con experiencia’

El nuevo personal se encargará de llevar a cabo el proceso de conciliación y la primera instancia de los asuntos laborales con el nuevo sistema de justicia laboral

Redacción

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Ponce Villa, destacó la importancia de la selección de juezas y jueces implicados en la transición a la implementación de la Reforma Laboral en el Poder Judicial, debido a las facultades de intervención que tendrán en el proceso, a diferencia de otras materias judiciales.

“El juez es un sujeto pasivo del caso, rígidamente separado de las partes; en el caso de la justicia laboral no, veo un juez muy activo en el proceso. (…) en esta recepción del derecho laboral en el Poder Judicial, (…) se tienen que designar jueces bajo el esquema de carrera judicial, pero también nos dice la Constitución, que estos jueces deben de contar con capacidad y experiencia en materia laboral, lo cual yo celebro enormemente”, afirmó la magistrada.

Durante la impartición de la ponencia ‘El nuevo modelo de justicia laboral en el ámbito del Poder Judicial’, en el marco de la capacitación ‘Generalidades de la Reforma Laboral en México’, Ponce Villa señaló la importancia de la selección del personal que se encargará de llevar a cabo el proceso de conciliación y la primera instancia de los asuntos laborales, con el nuevo sistema de justicia laboral.

“Si bien la conciliación no forma parte del Poder Judicial, se queda en los Centros de Conciliación que son organismos públicos descentralizados, pues también funciona como una despresurización del sistema, en donde una efectiva conciliación, va a permitir que el grueso de los conflictos ahí se resuelva, y que solamente pasen (…) los de alta litigiosidad, los muy dudosos, etc., de esa manera también se tendría la oportunidad de cumplir siempre con todos los plazos procesales, que no se empalmen las audiencias o que no las mandemos a una fecha muy distante”, mencionó.

Aportó que la implementación de la reforma laboral debe contar con una visión sistémica, en donde haya una relación y comunicación entre quienes tienen competencia, e hizo varias interrogantes sobre la transición, para responder cómo llevarse a cabo, y que se cuente con eficiencia, en beneficio de las y los trabajadores.

La magistrada habló de la importancia que marca esta transición a una justicia laboral moderna, pronta, gratuita, completa, independiente e imparcial.