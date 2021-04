Refrendan candidatos en Querétaro el ‘juego limpio’

Entre los recorridos de los candidatos en Querétaro surgieron propuestas en materia educativa, de transporte y de género

Carlos Perusquía

En la semana del 7 al 13 de abril, los contendientes al Ejecutivo estatal le reiteraron a la ciudadanía su compromiso para realizar campañas honestas. Asimismo, entre sus recorridos surgieron propuestas en materia educativa, de transporte y de género. Por otra parte, ‘cayeron’ los registros de los aspirantes a alcaldías y diputaciones locales.

POR LA GUBERNATURA

Abigail Arredondo

●Propuso facilidades para la instalación de empresas en Querétaro y así generar mayor cantidad de empleos.

●Proyectó servicio médico las 24 horas del día, siete días a la semana y abasto de medicinas.

●Sugirió el ‘Modelo de Justicia para ellas’, para garantizar la atención a las mujeres que sufren de violencia

‘‘En el sexenio anterior, el Gobierno priista dejó a Querétaro en el segundo lugar a nivel nacional en seguridad. Hoy en día es lamentable ver que la gente no se siente segura en las calles. Voy traer un cambio verdadero, un cambio valiente”.

Bety León

●Recorrió en compañía de María Perusquía, candidata a diputada federal, la delegación Santa Rosa Jáuregui.

●Acudió a Tequisquiapan y a Huimilpan a escuchar las inquietudes de la ciudadanía.

●Firmó el Pronunciamiento de Civilidad y Buenas Prácticas Electorales en el Club de Industriales.

‘‘Querétaro es un lugar seguro, pero no en todos lados. Es un referente en desarrollo económico, pero sólo para algunos… Vamos a ponernos en movimiento, porque lo que no se mueve, no se corrige. Estamos a tiempo.#MásValeCorregir que lamentar”.

Celia Maya

●Realizó un recorrido en San Juan del Río, en compañía de Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. También estuvo en los municipios de Tequisquiapan y Ezequiel Montes.

●Se reunió con la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados de Querétaro y también con jóvenes de la entidad.

●Explicó que no firmó el Pacto de Civilidad porque, dijo, su vida la ha conducido con rectitud. También argumentó que la invitación al evento le llegó tarde.

‘‘Es momento de escuchar a todos e incluir sus voces. #PodemosVivirMejor”.

Juan Carlos Martínez

●Visitó San Juan del Río, donde compartió su propuesta de movilidad. Asimismo, acudió a los mercados Juárez y Reforma de esta demarcación para conversar con locatarios. También estuvo en la delegación capitalina de Santa Rosa Jáuregui.

●Dialogó en Tequisquiapan con bomberos.

●Acudió a Santa María Magdalena a conversar con las mujeres.

‘‘En #FuerzaPorMéxico vamos a tomar en cuenta más que nunca a las mujeres en #Querétaro para garantizar las leyes que las protegen e ir en contra de la desigualdad y del abuso”.

Katia Reséndiz

●Propuso establecer, en colaboración con las empresas, guarderías al interior de los centros de trabajo; proyectó comenzar con este programa en la zona metropolitana.

●Se reunió con líderes en Santa Rosa Jáuregui, Felipe Carrillo Puerto, así como en comunidades del Zapote, La Palma y Tlacote el Bajo.

●Firmó el Pacto de Civilidad en el Club de Industriales; se pronunció por difundir propuestas sin denostaciones a la ciudadanía.

‘Hoy en este momento de la verdad, estoy aquí para ti, para mostrar con fuerza que no existen diferencias, y que hay algo que nos une: Querétaro”.

María de Jesus Ibarra

●Denunció que el pueblo de Jurica está abandonado, pues dijo no cuenta con drenaje ni tratamiento de aguas residuales suficientes.

●Propuso la creación de la Secretaría del Adulto Mayor, que garantizará el acceso a servicios de salud, empleo y recreación.

●Firmó el Pacto de Civilidad en el Club de Industriales. Subrayó que en su campaña no se realizarán actos de violencia ni agresión en contra de algún candidato.

‘‘Mi compromiso sigue siendo con nuestra gente para que vivan una vida digna, es lo que todos merecemos”.

Mauricio Kuri

●Proyectó el programa ‘Educación de 10’, en el que se contemplan escuelas con espacios de calidad, internet y más becas. Asimismo, en materia de movilidad proyectó un tren elevado como alternativa para Querétaro.

●Firmó el Pacto de Civilidad en el Club de Industriales; refrendó su compromiso con la responsabilidad, honestidad y la congruencia.

●Anunció la integración del exportero Adolfo Ríos a su equipo de campaña.

‘‘En #Querétaro, la salud de nuestra gente es prioridad. Por eso, seremos el primer estado del país en contar con atención médica hasta la puerta del hogar de las familias que lo requieran”.

Miguel Nava

●Propuso crear un Sistema Estatal de Guarderías Seguras para las madres trabajadoras.

●Invitó a simpatizantes y militantes de Morena a sumarse a su candidatura por la Gubernatura.

●Firmó el Pacto de Civilidad por medio de un representante en el Club de Industriales.

‘‘Durante mi campaña he observado la participación tan importante de las mujeres, las he escuchado, y ahora me toca proponer soluciones a sus necesidades”.

Penélope Ramírez

●Dialogó con especialistas de la educación para tratar el tema de la profesionalizacion docente.

●Participó en una reunión con militantes del Partido del Trabajo en San Juan del Río.

●Firmó el Pacto de Civilidad en el Club de Industriales. Asimismo, también signó la agenda política feminista ‘Nunca más sin nosotras’.

‘‘En el PT seguimos teniendo los pies en el suelo y por eso no nos conformamos con estos resultados. Sabemos que aún falta mucho por hacer y seguimos trabajando con determinación para lograr la cuarta transformación”.

Raquel Ruiz De Santiago

●Indicó que en materia de movilidad debe ponerse énfasis primero en el peatón, después bicicletas, transporte público y al final el auto.

●Firmó el Pacto de Civilidad en el Club de Industriales, en donde señaló que Querétaro requiere menos polarización.

●Compartió que la política de salud que propone está enfocada en la prevención de enfermedades.

‘‘Si aspiramos a tomar las decisiones de un estado, debemos ser los primeros en respetar las decisiones del Gobierno actual en el tema de la pandemia. Los candidatos debemos ser congruentes”.

POR CAPITAL

Arturo Maximiliano

●Se registró ante el Consejo Distrital del IEEQ como candidato de Morena a la alcaldía capitalina; lo acompañó Celia Maya García, contendiente de este partido a la Gubernatura.

“Me parece que no me he tenido que desdecir de nada de lo que he pensado a lo largo de mi vida, tanto en la parte política como en la parte profesional; tengo también pensamientos en algunos casos que tienen que ver con la parte liberal”.

Carlos Rentería

●Realizó su registro como candidato de Redes Sociales Progresistas a la presidencia municipal de Querétaro.

«Hoy el PAN tiene 2 candidatos a la presidencia municipal de Querétaro; lamentable que solo busquen engañar a la gente”

Jaime Alcocer

●Se inscribió como candidato del Partido Verde Ecologista de México a la capital del Estado.

«Les hago una promesa: siempre estaré cerca de la gente, escuchándolas en todo momento”.

Luis Nava

●Se registró como candidato del PAN y Querétaro Independiente para la alcaldía capitalina.

●Instó a la población a continuar con las medidas sanitarias.

●Señaló que para acelerar la activación económica es necesario apoyar a los comerciantes.

«El rumbo de prosperidad y crecimiento ya nadie lo detiene y unidos consolidaremos grandes proyectos para la capital”.

María Alemán

●Se inscribió como candidata del PRI para la presidencia municipal de Querétaro.

●Estuvo con habitantes de la colonia San Pedrito Peñuelas.

«Los Gobiernos del PRI en Querétaro han cumplido, sabemos trabajar y hacer las cosas bien, necesitamos regresarle la tranquilidad y la seguridad a nuestra ciudad”.

Teresa Calzada

●Realizó su registro como candidata de Movimiento Ciudadano a la capital del estado.

“Los invitamos a tener confianza en este equipo de trabajo”.

Vanessa Garfias

●Se registró ante el Consejo Distrital del IEEQ como candidata del PRD a la presidencia municipal de Querétaro.

Estoy segura que vamos a construir un mejor municipio con la ayuda de todas y todos los queretanos. La nueva izquierda llegó a Querétaro y llegó para quedarse”.

POR CORREGIDORA

Adal Romero Segura

●No reportó actividades vinculadas al ámbito político en la semana de análisis de 7 al 13 de abril

Arturo Castañeda

●Se registró como candidato de Fuerza por México a la presidencia municipal de Corregidora.

“Esperaremos llegar al 19 del mes para poder compartirles lo que integra el proyecto con todos su alcances y con todos sus integrantes”.

Cuauhtémoc Ríos

●Se inscribió como aspirante de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Corregidora.

«Hoy comienza una nueva historia, esto es más que sólo un registro, es el inicio del cambio que tu quieres. Ponte en Movimiento”.

Domitilia Lira Arreola

●No reportó actividades vinculadas al ámbito político en la semana de análisis del 7 al 13 de abril.

Héctor González

●Instó a combatir la delincuencia en su municipio.

●Realizó su registro como candidato a la presidencia municipal de Corregidora.

●Acompañó a Abigail Arredondo, candidata a la gubernatura, en su visita a la demarcación.

‘‘Amo a mi tierra y a su gente, me ha dado tanto y espero darle todo. Es de mis lugares favoritos, por ser mi hogar y por su belleza. Orgulloso de vivir en #Corregidora”.

Javier Navarrete

●Se registró como candidato a la presidencia municipal de Corregidora, en coalición con el Partido del Trabajo.

●Agradeció a la candidata Katia Reséndiz por acompañarlo en su registro.

‘‘Gracias Katia Reséndiz Jaime por acompañarme en mi registro”.

Roberto Sosa

●Se registró como candidato a la presidencia municipal de Corregidora.

‘‘Hoy me registré ante el IEEQ como candidato a la presidencia municipal de Corregidora.”.

POR EL MÁRQUES

Enrique Vega Carriles

●Se registró como candidato a la presidencia municipal de El Marqués.

Acudí al Consejo Distrital XII del #IEEQ a mi registro para candidato a Presidente Municipal de El Marqués”

Javier Martínez

●No reportó actividades vinculadas al ámbito político en la semana de análisis del 7 al 13 de abril.

Lupe García

●Se reunió con vecinos de El Mirador para compartir impresiones de cara al proceso electoral.

‘‘Agradezco la confianza y apoyo vamos por una 4ta transformación en nuestro querido municipio”

Lupita Cárdenas

●Se registró como candidata a la presidencia municipal de El Marqués.

●Buscó ante la Comisión de Turismo la declaratoria de #LaCañada como el primer ‘Pueblo con Tradición’ en el Estado de Querétaro.

‘‘Es el día… hoy cumplo con los lineamientos para hacer oficial mi registro ante el Consejo Distrital del IEEQ como Candidata a la Presidencia Municipal de El Marqués”.

POR COLÓN

Gaspar Trueba

●Señaló que los ataques o difamaciones no frenarán su intención política.

●Se registró como aspirante a la presidencia municipal de Colón.

‘‘Es un gran día, hoy comienza el cambio que todos soñamos ¡Vamos con toda la actitud! Ánimo”.

Manuel Montes

●Se registró como candidato a la presidencia municipal de Colón.

‘‘Ayer nos registramos ante el Instituto Electoral de Querétaro. Me disculpo por no haber convocado, pero debemos tomar las medidas sanitarias correspondientes. A quien espontáneamente fue, le agradezco, fue muy chingón verlos ahí aún sin convocatoria”.

Polo Bárcenas

●Se registro ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, como candidato a la presidencia municipal de Colón.

«Tengo al mejor equipo motivacional en casa, mi fuerza y mi motor. Gracias a todos los que, como mis hijos, me acompañaron virtualmente en mi registro. Sigamos cuidandonos no podemos bajar la guardia”.

Rocío Arredondo

●No reportó actividades vinculadas al ámbito político en la semana de análisis del 7 al 13 de abril.

POR SAN JUAN DEL RÍO

Gustavo Nieto

●Realizó su registro ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, como candidato a la presidencia municipal de San Juan del Río

«Esta tarde daremos un gran paso para recuperar San Juan. Sigue la transmisión de mi registro como candidato ante el IEEQ”

Irvin Matamoros

●Se registró ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, como aspirante a la presidencia municipal de San Juan del Río

«#FamiliaUnida sin duda es el motor que anima a seguir, que arropa, que fortalece y que inspira para avanzar y ser mejores #PorSanJuan #EsteEsElCamino gracias por estar juntos Siempre, en todo momento sin importar como vengan los tiempos”.

Juan Alvarado Navarrete

●Acudió a realizar su registro ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, con la intención de buscar la presidencia municipal de San Juan del Río.

●Agradeció en sus redes sociales los mensajes de apoyo por parte de sus seguidores por el registro a la alcaldía.

«Gracias a todos y todas por sus mensajes de aliento y apoyo, sus reacciones me llenan de motivación; vamos a trabajar de la mano con visión y compromiso por San Juan del Río. Porque juntos cambiaremos la historia”.

Roberto Cabrera

●Se registró ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, como candidato a la presidencia municipal de San Juan del Río.

●Compartió el agradecimiento a sus colaboradores y seguidores por acompañar su registro.

«¡San Juan es mi familia, es mi prioridad!”.