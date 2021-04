Desconoce Morena Querétaro a candidatos de El Marqués y la capital

Aspirantes morenistas que participaron en la convocatoria impugnarán las candidaturas; denuncian ‘dedazos’

Haydé Ruiz

Los candidatos a Presidentes Municipales de El Marqués y la capital queretana, abanderados por Morena, no son reconocidos por esta institución política.

El dirigente estatal de Morena, Ángel Balderas Puga, aseguró que su partido no apoyará a expanistas, por lo que dijo desconocer a Arturo Maximiliano y Guadalupe García como precandidatos a las alcaldías de Querétaro y El Marqués, respectivamente.

«A mí sí me da vergüenza hacer campaña por panistas, me da vergüenza, si yo quisiera hacer campañas para panistas renuncio a Morena y me voy al PAN. Rechazo de manera absoluta y contundente el proceso de selección de candidatura de Morena para el proceso local estatal; comenzaron una serie de irregularidades para la sección de candidaturas para el proceso local del cual nos queremos deslindar porque no estamos de acuerdo en la manera tan opaca y tan burda en la que se procesaron», señaló Balderas Puga.

Mencionó que cada integrante de Morena será libre de apoyar al candidato que sea de su elección y que no se impondrá o condicionará a los militantes locales a apoyara uno u otro candidato.

«Si te imponen un candidato puedes aceptarlo o puedes no aceptarlo.», agregó.

El líder morenista consideró calificó como una «vergüenza» que los precandidatos de Acción Nacional, Luis Nava (capital), y Enrique Vega Carriles (El Marqués) van a competir con «candidatos azules disfrazados de Morena».

«Alguien dentro de Morena está dejando que se tomen este tipo de decisiones. No estamos de acuerdo de ninguna manera en que se haya hecho pacto con el PAN, pareciera ser que Jesús Méndez pactó con Mauricio Kuri o con Pancho Domínguez para entregar dos candidaturas esenciales, la de Querétaro y la del Marqués, a panistas de 20 años. Es importante señalar que Arturo Maximiliano y Guadalupe García fueron cómplices del gobierno de Vicente Fox, fueron cómplices del fraude electoral del 2006 contra Andrés Manuel López Obrador, fueron cómplices de Calderón y de Enrique Peña Nieto… no nos representan, no representan a la 4T, el PAN compite con dos candidatos en Querétaro y con dos candidatos en El Marqués», sostuvo.

Así mismo, precisó que tampoco reconocen la elección de Juan Alvarado como precandidato de Morena para el municipio de San Juan del Río.

En tanto, dijo, los miembros del Comité Ejecutivo y Consejeros estatales no reconocerán a ambos.

Del Presidente nacional de Morena, Mario Delgado, refirió que también «le da vergüenza» por haber llevado, dijo, un proceso de selección «en lo oscurito y por dedazo».

Impugnación

Ante esta situación, Balderas anticipó que habrá impugnación de las candidaturas por parte de aspirantes morenistas que participaron en la convocatoria de selección de candidatos, pues aseguran que no fue un proceso claro a nivel nacional.

Señaló que esperarán a conocer la lista oficial de registros que emita el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), pues desconocen cuál es la lista de precandidatos de Morena en Querétaro; y, con base en eso, se iniciará el proceso de impugnación.