Izan ‘bandera blanca’ ocho candidatos al Gobierno de Querétaro

Ocho de 10 aspirantes al Gobierno de Querétaro refrendaron en el Club de Industriales su compromiso para hacer campañas sin denostaciones

Querétaro merece un ‘juego limpio’ durante la contienda electoral, afirmaron en entrevista contendientes al Ejecutivo estatal durante la firma del Pacto de Civilidad y Buenas Prácticas Electorales convocado por el Observatorio Ciudadano (OCQ) de la entidad. Beatriz ‘Bety’ León Sotelo, de Movimiento Ciudadano, indicó que esto es un ejercicio democrático necesario.

“A pesar de los lineamientos que existen en materia electoral nos lo exigen, es necesario recordar a la ciudadanía que estamos aquí porque sí queremos hacer las cosas bien, no meternos en banalidades y hacer que los ciudadanos conozcan realmente nuestras propuestas”, declaró.

Para Katia Reséndiz, candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) el acuerdo representa un ejercicio de congruencia.

«Desde el arranque de mi campaña ofrecí una política de altura y una política de civilidad, pero ahorita solo vine porque es un ejercicio de congruencia. Finalmente los activistas, los directores de las universidades y el observatorio Ciudadano nos pide que nos sumemos y con todo el entusiasmo y la congruencia del mundo vine a firmarlo», expuso.

Por su parte, María de Jesús Ibarra, candidata por el Partido Encuentro Solidario (PES), señaló que este tipo de propuestas son un buen mensaje para los ciudadanos que acudirán a emitir su voto el 6 de junio de este año.

“Los candidatos y las candidatas que suscribimos el día de hoy haremos una campaña a la altura, estará basada en la propuesta y se alejará la coacción, de la difamación, de la agresión entre candidatos. Representa un buen mensaje de un proceso electoral pacífico”, subrayó.

Mauricio Kuri le externó a la ciudadanía que cuenta con su palabra para que la campaña sea lo más limpia posible.

“Hoy reafirmé mi compromiso con la responsabilidad, honestidad y la congruencia. Reconozco a las candidatas que se sumaron al Pacto de Civilidad, y agradezco al Observatorio Ciudadano por abanderar esta iniciativa”, destacó. Penélope Ramírez, del Partido del Trabajo, recordó que desde el inicio de campaña se comprometió a dirigirse con respeto hacia sus compañeros.

En opinión de Raquel Ruiz de Santiago, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), es importante y necesario hacer pactos de civilidad que inviten a la ciudadanía a involucrase con los actores políticos.

“Es necesario que la gente se ponga a investigar sobre los candidatos que estamos postulados a un cargo”, comentó.

SOBRE LOS QUE NO ASISTIERON A LA FIRMA

Abigail Arredondo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue una de las candidatas ausentes. Sin embargo, su equipo de campaña confirmó a AM de Querétaro que la candidata envió al OCQ el pacto firmado. Celia Maya, de Morena, difundió a través de un video que no acudiría al Club de Industriales por los siguientes motivos: Dijo que su vida la ha conducido rectamente y no requiere firmar un convenio.

Ya firmó su compromiso con los candidatos ante las autoridades electorales. A la fecha no conoce el contenido del pacto. El acuerdo no es visto con seriedad por su adversario principal. La invitación llegó tarde. Por los gastos de topes de campaña. Asimismo, Juan Carlos Martínez, de Fuerza por México, también argumentó que el pacto ya se había firmado ante el Instituto Electoral de la entidad.