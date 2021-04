Difícil controlar entusiasmo de la gente en campañas, pero es en todos los partidos: Celia Maya

Khalid Osorio

Celia Maya García, candidata de Movimiento de Regeneración Nacional a la gubernatura del estado de Querétaro declaró que es complicado contener la euforia de lo ciudadanos en los eventos de campaña.

Sin embargo, denunció que existen señalamientos en su contra cuando es una condición que ha sido complicada de controlar para la mayor parte de los candidatos, entre ellos el del Partido Acción Nacional (PAN), Mauricio Kuri González.

En conferencia con medios de comunicación mostró una fotografía en donde no se cumplen las medidas de distancia en un evento del candidato.

No podemos evitar el entusiasmo de la gente. En cuanto llegó se acercan a saludarme y no les puedo decir que se aparten, es momentáneo y se retiran. Que no me digan otros partidos que no lo tienen”, expresó la candidata.