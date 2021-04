Se registra Arturo Maximiliano como candidato de Morena a la alcaldía de Querétaro

Arturo Maximiliano García se consideró “un ciudadano libre y agradecido” con la oportunidad para representar a Morena en la contienda por municipio de Querétaro

Redacción / Quadratín Querétaro

El notario Arturo Maximiliano García acudió al Consejo Distrital 1 del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) para hacer su registro como candidato de Morena a la alcaldía capitalina.

Maximiliano García se consideró “un ciudadano libre y agradecido” con la oportunidad para representar a Morena en la contienda por municipio de Querétaro.

En este sentido, aseguró que no traiciona sus ideales por haber pertenecido al Partido Acción Nacional (PAN), pues dijo que existen propuestas similares en temas liberales y económicos en comparación a su actual proyecto.

“Me parece que no me he tenido que desdecir de nada de lo que he pensado a lo largo de mi vida, tanto en la parte política como en la parte profesional, tengo también pensamientos en algunos casos que tienen que ver con la parte liberal”, señaló.

Por otra parte, indicó que espera tener coincidencias en su partido y obtener el apoyo para la campaña.