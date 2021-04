Recorren Marko Cortés y ‘Felifer’ Macías el Mercado Escobedo

El apoyar a mercados y tianguis, no solo es apoyar al comercio, sino que se apoya a la comunidad, declaró Felifer Macías

Redacción

Esta mañana, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Marko Cortés, acompañó al candidato del 4to Distrito Federal de Querétaro, Felifer Macías, a un recorrido por el Mercado Escobedo, ubicado en la capital del estado, en donde intercambiaron ideas e inquietudes con comerciantes para continuar buscando los recursos necesarios a fin de mejorar y modernizar las condiciones de este lugar.

Durante su recorrido, Felifer Macías compartió su propuesta de trabajo con los locatarios del Mercado Escobedo y se comprometió a continuar buscando los recursos para impulsar los proyectos que se han trabajado en beneficio, no solo de los comerciantes, sino de los clientes que frecuentan este lugar.

“Yo estoy convencido de que el apoyar a los mercados y tianguis, no solo se apoya al comercio, sino que se apoya a toda la comunidad. Son cientos de familias que dependen de este sector, también toda la comunidad se beneficia, como los clientes. Nuestra prioridad legislativa es ayudar con gestiones y trabajo legislativo”.

Muchas Gracias a mi amigo @MarkoCortes Presidente Nacional del PAN por acompañarme en mi recorrido en el Mercado Escobedo de esta mañana, con una nueva mayoría en @Mx_Diputados vamos a detener el retroceso y reconducir el presupuesto para apoyar al comercio local #VotaPAN pic.twitter.com/XXvqeYC7h8 — Felipe Fernando Macías (@FeliFerMacias) April 7, 2021

En este sentido, el líder nacional del PAN, Marko Cortés reiteró su apoyo y confianza a Felifer Macías, al reconocerlo como un joven preparado, que ha buscado con hechos ayudar a la gente de Querétaro, muestra de ello es que durante su recorrido por el Mercado Escobedo la gente lo ubica por el trabajo y apoyo que les ha brindado como su representante.

Marko Cortés afirmó que con Felifer Macías y el resto de los candidatos a diputados federales, se va lograr el equilibrio y contrapeso que se necesita en el Cámara de Diputados, por lo que invitó a los comerciantes a dar su apoyo, el próximo 6 de junio a los candidatos de Acción Nacional, ya que se necesita del voto útil para lograr este contrapeso.

“Hoy un voto que no sea para Acción Nacional, no es un voto para el contrapeso, no es un voto para el equilibro en beneficio del país”.