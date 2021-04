Arranca impresión de 101.6 millones de papeletas electorales

Titular de la Segob pide al INE no busque protagonismo electoral

Juan Carlos Machorro

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, declaró que gracias al convenio de colaboración que firmaron entre el INE y Talleres Gráficos, se prevé la producción de 101.6 millones de boletas en un periodo menor a 25 días.

Así como poco más de 166 mil ejemplares de los carteles que servirán para anotar los resultados electorales de cada casilla, guías de apoyo para las mesas directivas de casilla y etiquetas para el recuento de la votación, y más de un millón de documentos con papel autocopiante para producir un original y once copias para ser utilizado en las casillas electorales.

Explicó que la boleta es una evidencia física de la evolución de la democracia y del perfeccionamiento del sistema electoral, tras una serie de reformas pactadas entre las muy diversas fuerzas políticas que dieron forma y cauce a la transición, junto con muchos otros elementos técnicos y materiales de los procesos electorales –como el Padrón Electoral y la Lista Nominal, las urnas transparentes, la Credencial Para Votar con Fotografía, la capacitación electoral, los conteos rápidos, los Programas de Resultados Electorales Preliminares.

El INE no sólo es el organizador de los comicios, sino el árbitro de la contienda electoral y, hoy, aunque haya quienes confundan la aplicación de la ley con sesgos o actitudes parciales, lo cierto es que el árbitro seguirá aplicando las leyes y garantizando la equidad y la imparcialidad en el proceso electoral que, desde el pasado domingo, ha entrado en la fase crucial de las campañas proselitistas.

Detalló que el diálogo permanente entre el INE, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaria de Salud permitió afinar los procedimientos para que el proceso electoral no se convierta en un factor que altere las curvas epidemiológicas.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que la ceremonia del inicio de la impresión de boletas, actas y otros materiales que serán utilizados en la jornada comicial del domingo 6 de junio, es una tradición que, una vez más, da cuenta esta tradición de la colaboración entre la Secretaría de Gobernación a través de Talleres Gráficos de México y el Instituto Nacional Electoral.

A partir de hoy y durante el mes de abril en Talleres Gráficos de México 400 trabajadores y trabajadoras estarán laborando para imprimir las boletas electorales.

El gobierno de la República dará al INE, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a los institutos y tribunales electorales de las 32 entidades federativas, todo el apoyo que requieran para que, con pleno respeto a su autonomía, cumplan con oportunidad y calidad sus tareas, dijo.

La funcionaria federal no dejó de criticar veladamente al titular de INE al indicar que hace años, el entonces Consejero Presidente del IFE, José Woldenberg, afirmar que el árbitro electoral debe ser discreto, y no debe buscar el aplauso público, sino el cumplimiento de las reglas del juego. «La premisa es muy clara, por definición, el árbitro es neutral, o no es árbitro».