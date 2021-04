Se compromete Kuri a fortalecer a comerciantes en Querétaro

Destacó lo importante que es impulsar la certidumbre a este sector, ya sea establecido o itinerante

Redacción

Mauricio Kuri González se comprometió con comerciantes de la Federación de Comerciantes Locatarios, Establecidos y Prestadores de Servicios (FECOPSE) a crear un fondo para apoyar a los tianguistas con infraestructura, e impulsar la certidumbre del comercio establecido e itinerante, informó el candidato en un comunicado.

“Soy el único candidato que sabe lo que es fracasar, levantarse, volver a fracasar hasta que le pegues al negocio; yo lo que quiero con el comercio es que le vaya bien. El que sabe vender nunca se muere de hambre, entonces hay que atorarle al comercio de Querétaro y mi compromiso es ayudarle en todo lo que pueda”.

El abanderado por el Partido Acción Nacional (PAN) en candidatura común con el partido Querétaro Independiente (QI), precisó que, de beneficiarle el voto, creará un consejo con todos los representantes de los tianguistas para construir un censo que arroje indicadores y principales necesidades de este sector, y para ello, dijo, se debe trabajar de la mano en conjunto con los comerciantes.

“El trabajo del gobernante debe ser acercarles, no quiere decir que el gobernante deba hacerlo todo, no puede y no hay forma en que lo haga. Esto se debe hacer gracias a ustedes que, trabajando junto con el gobierno, podamos empezar a cambiar y a transformar nuestra vida”.

Mauricio Kuri destacó lo importante que es impulsar la certidumbre a este sector, ya sea establecido o itinerante, pues de ello depende la activación económica de sus familias, del estado y de toda la nación.

“Quiero ser el gobernador del comercio. Yo toda mi vida fui comerciante, sé lo que cuesta que un negocio sea negocio, sé lo que cuesta levantarte en la madrugada, levantar la cortina y que muchas veces no te alcance para sacar la cuenta. Lo que yo me comprometo con ustedes es a darles certidumbre, que sepan cómo están las reglas y las trabajemos en conjunto”.

El candidato añadió que la capacitación constante y la apertura a la innovación desde los pequeños negocios, son la clave para hacer grandes cosas. Sin embargo, dijo, esto no se puede hacer sin que los comerciantes se involucren en la gestión de los recursos, que sean parte de la solución y que se sientan integrados en las políticas públicas para mejorar la situación económica del gremio.

Además, señaló que lo mejor que puede hacer un gobierno es que la gente tenga empleo, por lo que reiteró su compromiso en atraer empresas al estado para generar fuentes de trabajo que permitan que haya un consumo a los comerciantes.

“Vamos a atorarle para estar juntitos todos, gobierno, comerciantes, academia, industria, para sacar adelante al estado y ver cómo podemos innovar, es cuestión de ponernos las pilas y ayudarles a que les vaya mejor”, culminó.