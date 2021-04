Perfilan PAN y PRI programas económicos; Morena apunta a restitución de derechos

En su primer día de campaña, Mauricio Kuri, Abigail Arredondo y Celia Maya empezaron la ‘carrera’ para atraer al electorado queretano

Raúl Ríos, Carlos Uriegas y Khalid Osorio

En el inicio de las campañas a la gubernatura, los candidatos Mauricio Kuri, del Partido Acción Nacional (PAN), y Abigail Arredondo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), coincidieron en la necesidad de otorgar apoyos económicos para la población. Por su parte, Celia Maya, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), subrayó la importancia de restituirle a la gente sus derechos.

Kuri González propuso un seguro de desempleo que ayude a mitigar el impacto económico que ha traído consigo la emergencia sanitaria. Adelantó que se contará con un recurso de 3 mil 200 pesos mensuales para todos aquellos que se quedaron sin trabajo, así como un apoyo de mil 500 pesos mensuales para las mujeres y madres de familia que se encuentren en una situación de vulnerabilidad o pobreza.

“Quiero que tu familia tenga más ingresos. Abriendo miles de empresas, para tener trabajo y que ganes más. Quiero que tengas más seguridad”, puntualizó el panista. En su visita al municipio de Cadereyta, la priista Arredondo Ramos puso énfasis en los programas sociales que se han perdido en el actual Gobierno federal, como ‘Prospera’, apoyos al campo y a las mujeres.

“Basta de no tener las mismas oportunidades y la posibilidad de no tener un trabajo bien remunerado. Basta de que las mujeres no puedan tener recursos para sus familias, por eso pondremos en acción desde el primer día de Gobierno el Salario Rosa con 2 mil 600 pesos de apoyo”, declaró. También compartió que promovería un decreto para apoyar a 100 mil empresas y otorgar créditos a emprendedores por 200 mil pesos. La morenista Maya García dijo que se requieren recuperar los derechos sociales de los ciudadanos y dejarlos impresos en la Constitución para garantizarlos. Esto lo señaló después de una reunión con ejidatarios en el rancho Los Huizaches, en Santa Rosa Jáuregui, quienes denunciaron abandono por parte de las autoridades estatales. Reclamaron tener problemas de acceso a servicios básicos e inseguridad en las comunidades cercanas a pesar de encontrarse a media hora del centro de la ciudad y a tres minutos de grandes desarrollos inmobiliarios que sí cuentan con todos los servicios