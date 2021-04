Será una campaña limpia y optimista: Mauricio Kuri

El candidato a la gubernatura del estado de Querétaro adelantó que vendrán iniciativas de apoyos directos a madres en situación de pobreza, a desempleados y personas enfermas

Redacción

A través de un video emitido en sus redes sociales, el candidato a la gubernatura del estado de Querétaro por el Partido Acción Nacional (PAN) en candidatura común con el partido Querétaro Independiente (QI), Mauricio Kuri González, se comprometió a emprender una campaña de propuestas, limpia y optimista, pues aseguró, que la política de altura es lo que las familias esperan.

Asimismo, afirmó que, ante estos tiempos de crisis, enfermedades, duelo y falta de economía, los queretanos, en unión, saben salir adelante, por lo que una de sus propuestas será mantener los beneficios que ya se tienen; adelantó que vendrán iniciativas de apoyos directos a madres en situación de pobreza, a desempleados y personas enfermas.

“Yo no vengo a poner pretextos, vengo a asegurarme que los negocios familiares reciban un apoyo directo: quienes son mamás y viven en situación de pobreza, o un momento de necesidad, tengan un dinero extra que les pueda ayudar a salir adelante; para asegurarme que los desempleados tengan un ingreso en estos momentos difíciles; para que los enfermos encuentren un médico a la mano y las medicinas que necesitan”, indicó.

Kuri Gonzalez puntualizó que sus propuestas serán apoyos extraordinarios para tiempos extraordinarios, como los que se están viviendo con la emergencia sanitaria. Sin embargo, para el resto de la población propuso más empleos y un gran impulso para abrir nuevas empresas.

“Soy el único candidato que sabe cómo hacerlo. Sé lo que es intentar y fracasar, lo que significa quedarte sin empleo cuando tienes bocas que mantener, también lo que significa no tener para pagar una nómina, el dolor de tener que despedir a alguien o tener que cerrar; pero sé también lo que es emprender, contratar, tener éxito y dar buenos resultados”, mencionó.

El candidato también dio arranque a esta campaña, haciendo una invitación a todas las candidatas y candidatos a gobernador para firmar públicamente un compromiso con las y los queretanos en favor de la civilidad, la transparencia y la protección de la salud.

“Los invito, reunámonos en una semana y firmemos tres compromisos: no atacar, porque la gente no quiere más pleitos de políticos, sino lo que quieren son soluciones, quien ataca y ofende es porque no tiene argumentos, démosle una altura a la política”.

También llamó a hacer públicas las declaraciones patrimoniales, fiscales y de conflictos de intereses: “quien nada debe, nada teme, seamos una caja de cristal”.

Asimismo, conminó a hacer un compromiso explícito con la gente encaminado a proteger su salud, así como a erradicar la violencia de género.

Para hoy, Kuri González visitará San Juan del Río, El Marqués y Corregidora donde emitirá un mensaje sobre su proyecto.